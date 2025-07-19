Гаспачо – улвсичний испанский суп. В его основе сочные томаты и перцы, а также разнообразные травы и специи для насыщенного вкуса. Успейте именно сейчас приготовить такое блюдо, пока длится сезон свежих плодов.

Идея приготовления испанского томатного супа гаспачо опубликована на странице известного украинского кулинара Вадима Бжезинского (pava vb) в Instagram.

Ингредиенты:

томаты – 600 г

перец болгарский – 500 г

перец чили – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

огурец – 1 шт.

лук фиолетовый – 1 шт.

сухари панко (или мягкий хлеб) – 100 г

оливковое масло – 30 мл.

бальзамический соус – 1 ст.л.

базилик – 10 г

специи: томаты,чеснок,базилик

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Томаты нарезать на кусочки, болгарский перец нарезать на кусочки.

2. Запечь в духовке 20 минут при температуре 200 градусов и почистить от кожицы.

3. Добавить чеснок, очищенный огурец, перец чили, лук, специи, сухари (или хлеб).

4. Затем налить оливковое масло и бальзамический соус.

5. Приправить солью и перцем и все тщательно взбить блендером.

6. Перетереть через сито и добавить лед.

7. Из огурца, лука и болгарского перца сделать тартар.

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