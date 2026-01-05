Классический наваристый борщ для сытного обеда: как приготовить без заморочки
После праздников всегда хочется простой домашней еды. На этот случай прекрасно подойдет ароматный наваристый борщ для обеда. Среди многих разнообразных вариаций лучшим остается классический вариант со свининой, капустой и зажаркой.
Идея приготовления домашнего наваристого борща на обед опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 500-600 г
- вода – 2,5 л
- картофель – 3 шт.
- капуста – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 70 г (1 ст.л. с горкой)
- яйцо вареное – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- лавровый лист – 2 шт.
- соль, черный перец по вкусу
- зелень: укроп, петрушка, зеленый лук
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Мясо залить холодной водой, поставить на огонь.
2. После закипания снять пену и варить на среднем огне.
3. Добавить нарезанный картофель и варить вместе с мясом примерно час.
4. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
5. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь и жарить вместе.
6. Добавить томатную пасту и 2 половника бульона, перемешать и тушить 10 минут.
7. Когда мясо и картофель сварятся, добавить зажарку в кастрюлю.
8. Капусту тонко нашинковать и добавить к борщу.
9. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и чеснок, пропущенный через пресс.
10. Добавить мелко нарезанную зелень и вареное яйцо, размятое вилкой.
11. Хорошо перемешать, дать борщу хорошо закипеть, снять с огня.
12. Накрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
