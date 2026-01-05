После праздников всегда хочется простой домашней еды. На этот случай прекрасно подойдет ароматный наваристый борщ для обеда. Среди многих разнообразных вариаций лучшим остается классический вариант со свининой, капустой и зажаркой.

Идея приготовления домашнего наваристого борща на обед опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 500-600 г

вода – 2,5 л

картофель – 3 шт.

капуста – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 70 г (1 ст.л. с горкой)

яйцо вареное – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

лавровый лист – 2 шт.

соль, черный перец по вкусу

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Мясо залить холодной водой, поставить на огонь.

2. После закипания снять пену и варить на среднем огне.

3. Добавить нарезанный картофель и варить вместе с мясом примерно час.

4. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.

5. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь и жарить вместе.

6. Добавить томатную пасту и 2 половника бульона, перемешать и тушить 10 минут.

7. Когда мясо и картофель сварятся, добавить зажарку в кастрюлю.

8. Капусту тонко нашинковать и добавить к борщу.

9. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и чеснок, пропущенный через пресс.

10. Добавить мелко нарезанную зелень и вареное яйцо, размятое вилкой.

11. Хорошо перемешать, дать борщу хорошо закипеть, снять с огня.

12. Накрыть крышкой и дать настояться 20 минут.

