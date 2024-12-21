В последние годы традиционный немецкий штоллен приобрел большую популярность и в Украине. Основным его преимуществом является длительный срок хранения. Хозяйки могут приготовить его за несколько недель до Рождества и в праздничный вечер подать на стол, не волнуясь за его свежесть.

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Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт приготовления классического штоллена. Он будет точно оставаться свежим до самого Рождества и понравится абсолютно всем.

Ингредиенты

Светлый изюм – 150 гр

Темный изюм – 150 гр

Клюква – 100 гр

Черный ром – 200 мл

Ингредиенты для опары

Мука – 200 гр

Молоко теплое – 200 мл

Прессованные дрожжи – 2 гр или 1/5 ч.л. сухих

Ингредиенты для теста

Опара – 400 гр

Мука – 450 гр

Сливочное масло 82% мягкое (І часть) – 180 гр

Сливочное масло 82% мягкое (II часть) – 200 гр

Молоко теплое – 60 мл

Дрожжи свежие – 30 гр или 8 гр сухих

Сахар – 110 гр

Цедра лимона – 1 шт

Цедра апельсина – 1 шт

Корица – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло растопленное – 100 гр

Сахарная пудра – 150 гр

Способ приготовления

1.Подготовьте сухофрукты. Залейте крутым кипятком на несколько минут, слейте и промойте под прохладной водой.

2. Просушите, залейте ромом и оставьте в сутки.

3. Слейте ром, оставьте сухофрукты в сите минимум в час, чтобы ром стек. Ром можно использовать повторно.

4.Приготовьте опару. Соедините немного теплое молоко и дрожжи.

5. Добавьте муку и перемешайте.

6. Накройте опару пленкой и оставьте подходить – на 1-2 часа.

7. Приготовьте тесто. Соедините опару и сливочное масло (I часть).

8. Соедините молоко и дрожжи, перемешайте, добавьте к опаре с растительным маслом. Добавьте сахар и перемешайте.

9. Смешайте муку, порошок корицы и соль, добавьте цедру апельсина и лимона. Перемешайте и добавьте в опару с маслом и сахаром.

10. Замесите тесто. Добавьте сливочное масло (II часть) и перемешайте до однородности.

11. Добавьте сухофрукты и снова перемешайте.

12. Разделите массу на 3 части и сформуйте 3 штоллена.

13. Выложите на лист с пергаментом и оставьте на 1-1,5 часа, чтобы тесто подошло.

14. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

15. Смажьте готовые штоллены со всех сторон топленым сливочным маслом (пока они горячие) и присыпьте сахарной пудрой.

16. Дайте остыть штолену, а затем заверните в пергамент и фольгу.

17. Оставьте штоллен в прохладном месте на три недели.

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