Классический штоллен, который будет свежим и вкусным к Рождеству: пошаговый рецепт
В последние годы традиционный немецкий штоллен приобрел большую популярность и в Украине. Основным его преимуществом является длительный срок хранения. Хозяйки могут приготовить его за несколько недель до Рождества и в праздничный вечер подать на стол, не волнуясь за его свежесть.
Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт приготовления классического штоллена. Он будет точно оставаться свежим до самого Рождества и понравится абсолютно всем.
Ингредиенты
- Светлый изюм – 150 гр
- Темный изюм – 150 гр
- Клюква – 100 гр
- Черный ром – 200 мл
Ингредиенты для опары
- Мука – 200 гр
- Молоко теплое – 200 мл
- Прессованные дрожжи – 2 гр или 1/5 ч.л. сухих
Ингредиенты для теста
- Опара – 400 гр
- Мука – 450 гр
- Сливочное масло 82% мягкое (І часть) – 180 гр
- Сливочное масло 82% мягкое (II часть) – 200 гр
- Молоко теплое – 60 мл
- Дрожжи свежие – 30 гр или 8 гр сухих
- Сахар – 110 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Цедра апельсина – 1 шт
- Корица – ½ ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло растопленное – 100 гр
- Сахарная пудра – 150 гр
Способ приготовления
1.Подготовьте сухофрукты. Залейте крутым кипятком на несколько минут, слейте и промойте под прохладной водой.
2. Просушите, залейте ромом и оставьте в сутки.
3. Слейте ром, оставьте сухофрукты в сите минимум в час, чтобы ром стек. Ром можно использовать повторно.
4.Приготовьте опару. Соедините немного теплое молоко и дрожжи.
5. Добавьте муку и перемешайте.
6. Накройте опару пленкой и оставьте подходить – на 1-2 часа.
7. Приготовьте тесто. Соедините опару и сливочное масло (I часть).
8. Соедините молоко и дрожжи, перемешайте, добавьте к опаре с растительным маслом. Добавьте сахар и перемешайте.
9. Смешайте муку, порошок корицы и соль, добавьте цедру апельсина и лимона. Перемешайте и добавьте в опару с маслом и сахаром.
10. Замесите тесто. Добавьте сливочное масло (II часть) и перемешайте до однородности.
11. Добавьте сухофрукты и снова перемешайте.
12. Разделите массу на 3 части и сформуйте 3 штоллена.
13. Выложите на лист с пергаментом и оставьте на 1-1,5 часа, чтобы тесто подошло.
14. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
15. Смажьте готовые штоллены со всех сторон топленым сливочным маслом (пока они горячие) и присыпьте сахарной пудрой.
16. Дайте остыть штолену, а затем заверните в пергамент и фольгу.
17. Оставьте штоллен в прохладном месте на три недели.
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