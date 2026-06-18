В сезон клубники особенно хочется готовить простые домашние десерты, не требующие больших усилий. Этот клубничный пирог станет отличным вариантом для тех, кто любит быструю выпечку из доступных продуктов. Нежное тесто, кусочки свежей ягоды и хрустящий штрейзель сверху создают идеальное сочетание вкусов. Такой пирог получается мягким, ароматным и очень аппетитным.

Идея приготовления быстрого клубничного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

молоко – 100 мл.

растительное масло – 100 мл.

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

клубника – 300 г

Для штрейзеля:

мука " – " 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

сливочное масло " – " примерно 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы.

2. Добавьте молоко, масло и ванильный сахар. Еще раз хорошо перемешайте до однородности.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы не осталось комочков.

4. Часть клубники нарежьте небольшими кубиками и добавьте непосредственно в тесто. Форму для выпечки застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте подготовленное тесто.

5. Оставшуюся клубнику нарежьте кусочками и равномерно разложите сверху.

6. Для штрейзеля смешайте муку и сахар в небольшой миске.

7. Добавьте холодное сливочное масло и разотрите руками до образования мелкой крошки.

8. Равномерно посыпьте поверхность пирога крошкой. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна оставаться сухой.

9. После выпекания дайте пирогу остыть в течение нескольких минут, после чего нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

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