Кляр для сочных и мягких отбивных: понадобится всего один овощ
Мясные отбивные – одно из самых простых, при этом сытных и вкусных мясных блюд. Готовить их можно из любого мяса, а кляр для блюда лучше всего делать из лука, так мясо будет мягким и сочным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом удачного лукового кляра для сочных и очень вкусных отбивных.
Ингредиенты:
- 2 средние луковицы
- 2 яйца
- 3-4 ст. ложки муки
- 1 ст. ложка майонеза
- соль по вкусу
- черный перец
Способ приготовления:
1. Измельчи лук в измельчителе. К измельченному луку добавь яйца, майонез, перемешай до однородности. Введи муку и хорошо размешай – консистенция должна быть как густая сметана. Приправь солью и перцем.
2. Обваливай мясо, рыбу или печень в кляре.
3. Обжаривай на среднем огне до золотистой корочки.
