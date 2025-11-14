Кляр для сочных и мягких отбивных: понадобится всего один овощ

Мясные отбивные – одно из самых простых, при этом сытных и вкусных мясных блюд. Готовить их можно из любого мяса, а кляр для блюда лучше всего делать из лука, так мясо будет мягким и сочным. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом удачного лукового кляра для сочных и очень вкусных отбивных. 

Ингредиенты:

  • 2 средние луковицы
  • 2 яйца
  • 3-4 ст. ложки муки
  • 1 ст. ложка майонеза
  • соль по вкусу
  • черный перец

Способ приготовления:

1. Измельчи лук в измельчителе. К измельченному луку добавь яйца, майонез, перемешай до однородности. Введи муку и хорошо размешай – консистенция должна быть как густая сметана. Приправь солью и перцем.

2. Обваливай мясо, рыбу или печень в кляре.

3. Обжаривай на среднем огне до золотистой корочки.

