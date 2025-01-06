Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа
После завершения рождественско-новогодних праздников организму следует дать немного отдыха и разгрузить его от потребления тяжелой пищи. Поэтому самое время задуматься над приготовлением легкого и одновременно вкусного блюда.
Звездный шеф-повар Эктор Химэнем-Браво в Instagram рассказал, какое блюдо лучше всего приготовить, когда после праздников хочется чего-нибудь легкого. Для себя он выбрал салат в лаваше, что точно не оставит никого безразличным.
Ингредиенты
- Лаваш – 2 письма
- Огурец квашеный – 2 шт
- Майонез – 2 ст.л.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Фарш – 300 гр
- Смесь перцев – по вкусу
- Сыр – 100 гр
- Базилик – по вкусу
- Кинза – по вкусу
Способ приготовления
1. Лаваш положите в глубокие миски, чтобы он принял их форму. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 5-7 минут, пока лаваш слегка подсохнет и станет хрустящим.
2. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте с майонезом, кетчупом, сухим чесноком, паприкой и солью.
3. Обжарьте фарш на среднем огне, добавьте чеснок, паприку, смесь перцев и соль.
4. В подсушенный лаваш выложите слоями: фарш, соус, натертый сыр. Украсьте базиликом и кинзой.
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