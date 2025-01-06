После завершения рождественско-новогодних праздников организму следует дать немного отдыха и разгрузить его от потребления тяжелой пищи. Поэтому самое время задуматься над приготовлением легкого и одновременно вкусного блюда.

Видео дня

Звездный шеф-повар Эктор Химэнем-Браво в Instagram рассказал, какое блюдо лучше всего приготовить, когда после праздников хочется чего-нибудь легкого. Для себя он выбрал салат в лаваше, что точно не оставит никого безразличным.

Ингредиенты

Лаваш – 2 письма

Огурец квашеный – 2 шт

Майонез – 2 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Фарш – 300 гр

Смесь перцев – по вкусу

Сыр – 100 гр

Базилик – по вкусу

Кинза – по вкусу

Способ приготовления

1. Лаваш положите в глубокие миски, чтобы он принял их форму. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 5-7 минут, пока лаваш слегка подсохнет и станет хрустящим.

2. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте с майонезом, кетчупом, сухим чесноком, паприкой и солью.

3. Обжарьте фарш на среднем огне, добавьте чеснок, паприку, смесь перцев и соль.

4. В подсушенный лаваш выложите слоями: фарш, соус, натертый сыр. Украсьте базиликом и кинзой.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: