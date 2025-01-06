Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа

После завершения рождественско-новогодних праздников организму следует дать немного отдыха и разгрузить его от потребления тяжелой пищи. Поэтому самое время задуматься над приготовлением легкого и одновременно вкусного блюда.

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Звездный шеф-повар Эктор Химэнем-Браво в Instagram рассказал, какое блюдо лучше всего приготовить, когда после праздников хочется чего-нибудь легкого. Для себя он выбрал салат в лаваше, что точно не оставит никого безразличным.

Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа

Ингредиенты

  • Лаваш – 2 письма
  • Огурец квашеный – 2 шт
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Фарш – 300 гр
  • Смесь перцев – по вкусу
  • Сыр – 100 гр
  • Базилик – по вкусу
  • Кинза – по вкусу

Способ приготовления

1. Лаваш положите в глубокие миски, чтобы он принял их форму. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 5-7 минут, пока лаваш слегка подсохнет и станет хрустящим.

Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа

2. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте с майонезом, кетчупом, сухим чесноком, паприкой и солью.

Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа

3. Обжарьте фарш на среднем огне, добавьте чеснок, паприку, смесь перцев и соль.

Когда хочется чего-нибудь легкого после праздников: рецепт вкусного салата в лаваше от звездного шефа

4. В подсушенный лаваш выложите слоями: фарш, соус, натертый сыр. Украсьте базиликом и кинзой.

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