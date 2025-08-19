Когда котлеты надоели: кальцоне из фарша с сыром и кетчупом

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Если вам надоели котлеты из фарша, прекрасной альтернативой может быть очень вкусное кальцоне, с сыром и кетчупом. 

Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из мясного фарша, с сыром и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 г. фарша
  • соль, перец, сухой чеснок
  • томатная паста/кетчуп
  • зелень (руккола и шпинат)
  • моцарелла
  • сухари панировочные 

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

Основа для блюда

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края.

Приготовление блюда

3. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями. Отправляем в разогретую до 200С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Сколько запекать блюдо

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

Готовое блюдо

