Если вам надоели котлеты из фарша, прекрасной альтернативой может быть очень вкусное кальцоне, с сыром и кетчупом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из мясного фарша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

300 г. фарша

соль, перец, сухой чеснок

томатная паста/кетчуп

зелень (руккола и шпинат)

моцарелла

сухари панировочные

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края.

3. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями. Отправляем в разогретую до 200С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

