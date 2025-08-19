Когда котлеты надоели: кальцоне из фарша с сыром и кетчупом
Если вам надоели котлеты из фарша, прекрасной альтернативой может быть очень вкусное кальцоне, с сыром и кетчупом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из мясного фарша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 300 г. фарша
- соль, перец, сухой чеснок
- томатная паста/кетчуп
- зелень (руккола и шпинат)
- моцарелла
- сухари панировочные
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края.
3. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями. Отправляем в разогретую до 200С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
