Многие хозяйки солят бульон почти сразу после того, как ставят кастрюлю на плиту. Однако именно эта привычка может повлиять на конечный вкус блюда. Если хочется получить прозрачный, насыщенный и ароматный бульон, стоит изменить лишь один этап приготовления. Простой кулинарный лайфхак поможет сделать суп значительно вкуснее.

Редакция FoodOboz расскажет, когда лучше солить бульон, чтобы он получился идеальным.

Когда нужно солить бульон

Одной из самых распространенных ошибок при приготовлении бульона является слишком раннее добавление соли. Кулинары советуют солить блюдо не в начале, а примерно за 20 минут до окончания варки.

Такой подход позволяет мясу и овощам постепенно отдать бульону максимум вкуса и аромата. Если же добавить соль сразу, мясо быстрее удерживает собственные соки, из-за чего вкус готового блюда может оказаться менее насыщенным.

Еще одно преимущество позднего добавления соли заключается в том, что в конце приготовления гораздо легче оценить вкус бульона и не пересолить его. Для кастрюли объёмом 3-4 литра обычно достаточно около одной столовой ложки соли, но окончательное количество следует регулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

Что еще поможет сделать бульон вкуснее

Помимо правильного времени варки, есть еще несколько простых правил, которые помогут приготовить ароматный домашний бульон:

используйте как минимум два вида мяса, например, курицу и говядину;заливайте мясо только холодной водой, чтобы вкус постепенно переходил в бульон;

после закипания регулярно снимайте пену;

варите суп на минимальном огне без активного кипения; овощи добавляйте примерно через 40 минут после начала варки;

для более насыщенного цвета используйте слегка поджаренный лук; не забудьте о лавровом листе, душистом и чёрном перце горошком.

Сколько варить бульон

Чтобы блюдо получилось по-настоящему насыщенным, не стоит торопиться. Классический домашний бульон рекомендуется готовить не менее двух часов на очень слабом огне. Именно длительная и медленная варка помогает полностью раскрыть вкус мяса, овощей и специй.

Готовый бульон традиционно подают с лапшой или другими макаронными изделиями, кусочками вареного мяса, морковью и свежей зеленью. Но даже самые лучшие ингредиенты не дадут желаемого результата, если посолить суп слишком рано. Именно поэтому правильный момент для добавления соли считается одним из главных секретов по-настоящему вкусного бульона.

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