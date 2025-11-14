Если вы хотите приготовить изысканный и легкий салат для праздничного стола, идеальной основой будет зелень, например, руккола, листья салата. А оригинального вкуса блюда придаст хамон, сыр, мясо, креветки, а свежести – фрукты, это может быть груша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из рукколы, с хамоном и сыром.

Ингредиенты:

Руккола

Хамон

Груша

Сахар

Сыр Dorblu

Для заправки:

1 ч. л. меда

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. французской горчицы

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Груши обжарьте с сахаром.

2. Смешайте все для заправки.

3. Выложите на блюдо рукколу, добавьте сыр, хамон, грушу, полейте соусом и подавайте.

