Все рецепты
Когда оливье надоел: легкий салат для новогоднего стола из зелени, хамона и сыра
Если вы хотите приготовить изысканный и легкий салат для праздничного стола, идеальной основой будет зелень, например, руккола, листья салата. А оригинального вкуса блюда придаст хамон, сыр, мясо, креветки, а свежести – фрукты, это может быть груша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из рукколы, с хамоном и сыром.
Ингредиенты:
- Руккола
- Хамон
- Груша
- Сахар
- Сыр Dorblu
Для заправки:
- 1 ч. л. меда
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. французской горчицы
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Груши обжарьте с сахаром.
2. Смешайте все для заправки.
3. Выложите на блюдо рукколу, добавьте сыр, хамон, грушу, полейте соусом и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: