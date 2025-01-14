Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
945
Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

Печень – питательный, но специфический в приготовлении продукт. Мясо может получиться сухим и жестким, если его неправильно пожарить. Очень важно также то, на каком этапе вы добавите соль.

Видео дня

О том, как приготовить печень, чтобы она была мягкой и сочной, рассказала фудблогерка с ником mariiam foodblog в Instagram. Очень важно объединить продукт с правильными ингредиентами.

Кулинар объясняет, что печень очень важно солить именно в конце приготовления. Только в таком случае она получится очень мягкой и сочной.

Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

Ингредиенты:

  • говяжья печень – 600 г
  • лук – 2 шт.
  • айва или кислые яблоки – 1-2 шт.
  • сметана – 100 г
  • вода – 100 мл.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • приправа к печени, сахар, перец, соль

Способ приготовления:

Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

1. Печень очистить от пленки и нарезать на небольшие кусочки.

2. Лук нарезать полукольцом.

Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

3. Обжарить на среднем огне.

4. Добавить печень, обжарить 5 минут.

Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

5. Добавить сахар, специи, перец тушить еще 5 минут.

6. Добавить чеснок, айву, готовить заливку (сметана и вода).

Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

7. Посолить и тушить на маленьком огне под крышкой еще 10-15 минут (зависит от кусочков).

Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты