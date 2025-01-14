Когда солить печень, чтобы она не была сухой: важный нюанс
Печень – питательный, но специфический в приготовлении продукт. Мясо может получиться сухим и жестким, если его неправильно пожарить. Очень важно также то, на каком этапе вы добавите соль.
О том, как приготовить печень, чтобы она была мягкой и сочной, рассказала фудблогерка с ником mariiam foodblog в Instagram. Очень важно объединить продукт с правильными ингредиентами.
Кулинар объясняет, что печень очень важно солить именно в конце приготовления. Только в таком случае она получится очень мягкой и сочной.
Ингредиенты:
- говяжья печень – 600 г
- лук – 2 шт.
- айва или кислые яблоки – 1-2 шт.
- сметана – 100 г
- вода – 100 мл.
- чеснок – 2-3 зубчика
- приправа к печени, сахар, перец, соль
Способ приготовления:
1. Печень очистить от пленки и нарезать на небольшие кусочки.
2. Лук нарезать полукольцом.
3. Обжарить на среднем огне.
4. Добавить печень, обжарить 5 минут.
5. Добавить сахар, специи, перец тушить еще 5 минут.
6. Добавить чеснок, айву, готовить заливку (сметана и вода).
7. Посолить и тушить на маленьком огне под крышкой еще 10-15 минут (зависит от кусочков).
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