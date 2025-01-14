Печень – питательный, но специфический в приготовлении продукт. Мясо может получиться сухим и жестким, если его неправильно пожарить. Очень важно также то, на каком этапе вы добавите соль.

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О том, как приготовить печень, чтобы она была мягкой и сочной, рассказала фудблогерка с ником mariiam foodblog в Instagram. Очень важно объединить продукт с правильными ингредиентами.

Кулинар объясняет, что печень очень важно солить именно в конце приготовления. Только в таком случае она получится очень мягкой и сочной.

Ингредиенты:

говяжья печень – 600 г

лук – 2 шт.

айва или кислые яблоки – 1-2 шт.

сметана – 100 г

вода – 100 мл.

чеснок – 2-3 зубчика

приправа к печени, сахар, перец, соль

Способ приготовления:

1. Печень очистить от пленки и нарезать на небольшие кусочки.

2. Лук нарезать полукольцом.

3. Обжарить на среднем огне.

4. Добавить печень, обжарить 5 минут.

5. Добавить сахар, специи, перец тушить еще 5 минут.

6. Добавить чеснок, айву, готовить заливку (сметана и вода).

7. Посолить и тушить на маленьком огне под крышкой еще 10-15 минут (зависит от кусочков).

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