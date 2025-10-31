Кокосовый вафельный торт со сгущенкой: самый простой рецепт вкуснейшего десерта

Ирина Мельниченко
Один из самых вкусных домашних десертов – вафельный торт. Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественное сгущенное молоко, а для яркого вкуса можно добавить орехи, кокосовую стружку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с кремом из сгущенного молока и кокосовой стружки. 

Ингредиенты:

  • вафельные коржи 1 упаковка
  • сливочное масло 82,5%180 г
  • сгущенное молоко 480 г
  • миндаль 80 г
  • кокосовая стружка 100 г

Для посыпки: (по желанию)

  • арахис 50 г
  • малина 100 г

Способ приготовления:

1. Достаньте масло из холодильника, оно должно стать мягким, переложите в миску. Добавьте сгущенное молоко — секрет идеального десерта с нежной текстурой и незабываемым вкусом, взбейте 5 минут. Добавьте измельченный арахис и кокос, перемешайте.

2. Смажьте коржи кремом, сложите слоями. Украсьте орешками и малиной по желанию.

3. Охладите 2-3 часа!

