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Конкурент оливье: эффектный новогодний салат "Наполеон" из бюджетных продуктов
Салаты из консервированных ананасов и филе – отличный вариант вкусного блюда для праздничного стола и на каждый день. Стоит отметить, что филе отлично сочетается со всеми овощами, сырами, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Наполеон" из куриного филе, с сыром и ананасом.
Ингредиенты:
- Куриное филе 150 г
- Ананасы консервированные 1/2 банки
- Орех грецкий 60г+ для украшения
- Яйца 3 шт.
- Сыр 100 г
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите или запеките, порежьте кубиком.
2. Ананасы порежьте также кубиком. Яйца и сыр натрите, орехи измельчите.
3. Соберите салат слоями: филе, майонез, ананасы, майонез, яйца, майонез, тертый сыр, майонез, сверх украсьте орехами!
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