Салаты из консервированных ананасов и филе – отличный вариант вкусного блюда для праздничного стола и на каждый день. Стоит отметить, что филе отлично сочетается со всеми овощами, сырами, яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Наполеон" из куриного филе, с сыром и ананасом.

Ингредиенты:

Куриное филе 150 г

Ананасы консервированные 1/2 банки

Орех грецкий 60г+ для украшения

Яйца 3 шт.

Сыр 100 г

Майонез

Соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите или запеките, порежьте кубиком.

2. Ананасы порежьте также кубиком. Яйца и сыр натрите, орехи измельчите.

3. Соберите салат слоями: филе, майонез, ананасы, майонез, яйца, майонез, тертый сыр, майонез, сверх украсьте орехами!

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