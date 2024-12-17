Конкурент оливье: эффектный новогодний салат "Наполеон" из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,2 т.
Конкурент оливье: эффектный новогодний салат 'Наполеон' из бюджетных продуктов

Салаты из консервированных ананасов и филе – отличный вариант вкусного блюда для праздничного стола и на каждый день. Стоит отметить, что филе отлично сочетается со всеми овощами, сырами, яйцами.

Видео дня
Салат из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Наполеон" из куриного филе, с сыром и ананасом.

Вкусный и сытный салат

Ингредиенты:

  • Куриное филе 150 г
  • Ананасы консервированные 1/2 банки
  • Орех грецкий 60г+ для украшения
  • Яйца 3 шт.
  • Сыр 100 г
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите или запеките, порежьте кубиком.

Приготовление салата

2. Ананасы порежьте также кубиком. Яйца и сыр натрите, орехи измельчите.

Ананасы для блюда

3. Соберите салат слоями: филе, майонез, ананасы, майонез, яйца, майонез, тертый сыр, майонез, сверх украсьте орехами!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годсалатрецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты