Болгарский перец по-корейски – это яркая и ароматная закуска, которую можно подать к любому столу. Она прекрасно сочетается с мясными и овощными блюдами, а благодаря специям и зелени имеет особый пикантный вкус. Такую заготовку легко приготовить дома, а на зиму ее можно закатать в банки, чтобы иметь под рукой вкусный домашний салат. Рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачным.

Идея приготовления пикантного перца по-корейски на зиму опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 1 кг.

соль – 2 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

уксус 9% – 50 мл.

приправа к моркови по-корейски – 1 ст.л. с верхом

горький перец – 1 шт. (среднего размера)

чеснок – 6-8 зубчиков

зелень укропа – небольшой пучок

масло – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Перец нарежьте тонкими полосками.

2. Добавьте измельченный чеснок, нарезанный горький перец и зелень укропа.

3. Всыпьте соль, сахар, приправу для моркови по-корейски, влейте уксус и масло.

4. Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом. Если планируете заготовить перец на зиму, оставьте его мариноваться не менее 2 часов, периодически перемешивая.

5. Далее разложите смесь в стерилизованные пол-литровые банки вместе с образовавшимся соком.

6. Стерилизуйте банки в течение 10 минут с момента закипания воды, после чего закатайте и накройте полотенцем до полного остывания.

7. Из этого количества ингредиентов получается примерно две банки по 0,5 л. Готовый болгарский перец по-корейски будет отличным дополнением к любому блюду и непременно понравится вашим родным.

