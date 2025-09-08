Консервированный острый перец на зиму: как правильно готовить пикантную закуску
Острый перец чили – не только потрясающая специя, но и очень полезный ингредиент при приготовлении салатов, супов, закусок, а также блюд из мяса, например, люля кебаб с таким перцем получится еще более сочным. Стоит отметить, что его можно даже консервировать и делать вкусную аджику.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного острого перца, с яблочным уксусом и сахаром.
Ингредиенты:
- горький перец 300 г
- чеснок 8 зуб.
- вода 250 мл
- сахар 250 мл
- яблочный уксус 250 мл
- соль 1 ст.л (без горки)
Способ приготовления:
1. Перец помойте, наколите вилкой или зубочисткой. Сложите в кастрюлю, залейте горячей водой.
2. Маринад: в кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и проварите несколько минут, пока сахар и соль полностью не растворятся.
3. Разложите чеснок и перец по стерилизованным банкам. Залейте перец горячим маринадом.
4. Закройте банки стерилизованными крышками. Банки переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем. Даем полностью остыть до комнатной температуры и ставим в темное прохладное место.
