Острый перец чили – не только потрясающая специя, но и очень полезный ингредиент при приготовлении салатов, супов, закусок, а также блюд из мяса, например, люля кебаб с таким перцем получится еще более сочным. Стоит отметить, что его можно даже консервировать и делать вкусную аджику.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного острого перца, с яблочным уксусом и сахаром.

Ингредиенты:

горький перец 300 г

чеснок 8 зуб.

вода 250 мл

сахар 250 мл

яблочный уксус 250 мл

соль 1 ст.л (без горки)

Способ приготовления:

1. Перец помойте, наколите вилкой или зубочисткой. Сложите в кастрюлю, залейте горячей водой.

2. Маринад: в кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и проварите несколько минут, пока сахар и соль полностью не растворятся.

3. Разложите чеснок и перец по стерилизованным банкам. Залейте перец горячим маринадом.

4. Закройте банки стерилизованными крышками. Банки переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем. Даем полностью остыть до комнатной температуры и ставим в темное прохладное место.

