Консервированный острый перец на зиму: как правильно готовить пикантную закуску

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
3
Консервированный острый перец на зиму: как правильно готовить пикантную закуску

Острый перец чили – не только потрясающая специя, но и очень полезный ингредиент при приготовлении салатов, супов, закусок, а также блюд из мяса, например, люля кебаб с таким перцем получится еще более сочным. Стоит отметить, что его можно даже консервировать и делать вкусную аджику. 

Видео дня
Как вкусно законсервировать перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного острого перца, с яблочным уксусом и сахаром.

Рецепт перца

Ингредиенты: 

  • горький перец 300 г
  • чеснок 8 зуб. 
  • вода 250 мл
  • сахар 250 мл
  • яблочный уксус 250 мл
  • соль 1 ст.л (без горки)

Способ приготовления: 

1. Перец помойте, наколите вилкой или зубочисткой. Сложите в кастрюлю, залейте горячей водой.

Острый перец

2. Маринад: в кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и проварите несколько минут, пока сахар и соль полностью не растворятся.

Маринад для перца

3. Разложите чеснок и перец по стерилизованным банкам. Залейте перец горячим маринадом.

Как правильно готовить перец

4. Закройте банки стерилизованными крышками. Банки переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем. Даем полностью остыть до комнатной температуры и ставим в темное прохладное место.

Готовый перец

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты