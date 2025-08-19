Консервированный салат из капусты, перца и моркови на зиму: делимся рецептом полезной закуски
Молодая капуста, морковь и сладкий перец – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок на зиму. Очень важно – не забывать всегда хорошо стерилизовать банки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты, с морковью, сладким перцем и маслом.
Ингредиенты:
- Капуста 5 кг
- Болгарский перец 1,5 кг
- Морковь 1 кг
- Лук 1 кг
- Сахар 400 г
- Соль 100 г
- Уксус (9%) 500 мл
- Масло 500 мл
Способ приготовления:
1. Нарезаем или натираем все овощи: капусту тонко, морковь соломкой, перец соломкой, лук полукольцами. В большой кастрюле смешиваем овощи с солью, сахаром, уксусом и маслом. Хорошо вымешиваем, чтобы все овощи пустили сок.
2. Плотно накладываем салат в чистые банки, не доливая до края 1-2 см. Прикрываем крышками, но не закручиваем. Выкладываем банки в большую кастрюлю с застеленным дном полотенцем. Заливаем банки кипятком (вода должна быть почти до краев банок). Стерилизуем 35-40 минут с момента закипания.
3. Закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем в одеяло или полотенце до полного остывания.
