Ирина Мельниченко
Молодая капуста, морковь и сладкий перец – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок на зиму. Очень важно – не забывать всегда хорошо стерилизовать банки.

Салат на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты, с морковью, сладким перцем и маслом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Капуста 5 кг
  • Болгарский перец 1,5 кг
  • Морковь 1 кг
  • Лук 1 кг
  • Сахар 400 г
  • Соль 100 г
  • Уксус (9%) 500 мл
  • Масло 500 мл

Способ приготовления:

1. Нарезаем или натираем все овощи: капусту тонко, морковь соломкой, перец соломкой, лук полукольцами. В большой кастрюле смешиваем овощи с солью, сахаром, уксусом и маслом. Хорошо вымешиваем, чтобы все овощи пустили сок.

Основа для салата

2. Плотно накладываем салат в чистые банки, не доливая до края 1-2 см. Прикрываем крышками, но не закручиваем. Выкладываем банки в большую кастрюлю с застеленным дном полотенцем. Заливаем банки кипятком (вода должна быть почти до краев банок). Стерилизуем 35-40 минут с момента закипания.

Приготовление салата

3. Закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем в одеяло или полотенце до полного остывания.

Готовый салат

