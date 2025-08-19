Молодая капуста, морковь и сладкий перец – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок на зиму. Очень важно – не забывать всегда хорошо стерилизовать банки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты, с морковью, сладким перцем и маслом.

Ингредиенты:

Капуста 5 кг

Болгарский перец 1,5 кг

Морковь 1 кг

Лук 1 кг

Сахар 400 г

Соль 100 г

Уксус (9%) 500 мл

Масло 500 мл

Способ приготовления:

1. Нарезаем или натираем все овощи: капусту тонко, морковь соломкой, перец соломкой, лук полукольцами. В большой кастрюле смешиваем овощи с солью, сахаром, уксусом и маслом. Хорошо вымешиваем, чтобы все овощи пустили сок.

2. Плотно накладываем салат в чистые банки, не доливая до края 1-2 см. Прикрываем крышками, но не закручиваем. Выкладываем банки в большую кастрюлю с застеленным дном полотенцем. Заливаем банки кипятком (вода должна быть почти до краев банок). Стерилизуем 35-40 минут с момента закипания.

3. Закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном и укутываем в одеяло или полотенце до полного остывания.

