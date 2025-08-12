Консервированный салат "Огонек" из баклажанов и с острым соусом: рецепт закуски на зиму

Консервированный салат 'Огонек' из баклажанов и с острым соусом: рецепт закуски на зиму

Баклажаны – идеальные овощи для консервации. Из них получатся самые вкусные салаты, закуски, соусы и икра на зиму.

Что приготовить из баклажанов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного консервированного салата из баклажанов, перца и с соусом из помидоров.

Как вкусно приготовить баклажаны на зиму

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг
  • Помидоры – 3 кг
  • Болгарский перец – 1,5 кг
  • Острый перец – по вкусу
  • Чеснок – 2 головки
  • Растительное масло – 100 мл
  • Уксус 9% – 130 мл
  • Сахар – 150 г
  • Соль крупная – 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Нарежьте баклажаны, посолить, оставить, чтобы ушла горечь. После слейте жидкость.

Баклажаны для блюда

2. Пропустите помидоры и острый перец через мясорубку, перелейте в кастрюлю, добавьте специи, всыпьте баклажаны и перец соломкой. Доведите до кипения, влейте масло. Снова доведите до кипения, добавьте чеснок. 

Сколько варить салат

3. Выключите и влейте уксус, перемешайте и горячим разлейте по банкам.  Законсервируйте и переверните банки.

Готовый салат

