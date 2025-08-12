Баклажаны – идеальные овощи для консервации. Из них получатся самые вкусные салаты, закуски, соусы и икра на зиму.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного консервированного салата из баклажанов, перца и с соусом из помидоров.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг

Помидоры – 3 кг

Болгарский перец – 1,5 кг

Острый перец – по вкусу

Чеснок – 2 головки

Растительное масло – 100 мл

Уксус 9% – 130 мл

Сахар – 150 г

Соль крупная – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны, посолить, оставить, чтобы ушла горечь. После слейте жидкость.

2. Пропустите помидоры и острый перец через мясорубку, перелейте в кастрюлю, добавьте специи, всыпьте баклажаны и перец соломкой. Доведите до кипения, влейте масло. Снова доведите до кипения, добавьте чеснок.

3. Выключите и влейте уксус, перемешайте и горячим разлейте по банкам. Законсервируйте и переверните банки.

