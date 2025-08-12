Консервированный салат "Огонек" из баклажанов и с острым соусом: рецепт закуски на зиму
Баклажаны – идеальные овощи для консервации. Из них получатся самые вкусные салаты, закуски, соусы и икра на зиму.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного консервированного салата из баклажанов, перца и с соусом из помидоров.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 кг
- Помидоры – 3 кг
- Болгарский перец – 1,5 кг
- Острый перец – по вкусу
- Чеснок – 2 головки
- Растительное масло – 100 мл
- Уксус 9% – 130 мл
- Сахар – 150 г
- Соль крупная – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны, посолить, оставить, чтобы ушла горечь. После слейте жидкость.
2. Пропустите помидоры и острый перец через мясорубку, перелейте в кастрюлю, добавьте специи, всыпьте баклажаны и перец соломкой. Доведите до кипения, влейте масло. Снова доведите до кипения, добавьте чеснок.
3. Выключите и влейте уксус, перемешайте и горячим разлейте по банкам. Законсервируйте и переверните банки.
