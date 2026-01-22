Конвертики из лаваша с творожной начинкой и в хрустящем кляре: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Лучший продукт для приготовления вкусных и сытных блюд – лаваш. Из него получатся очень вкусные трубочки, булочки, запеканки, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с твором и йогуртом. 

Ингредиенты (10шт):

  • 350 г кисломолочного сыра
  • 100 г сулугуни
  • 30 г пармезана
  • 3 ст. л. греческого йогурта или сметаны
  • зелень
  • соль, перец
  • 5 тортильи (разрезать пополам)
  • 2 яйца
  • панировочные сухари
  • растительное масло

Способ приготовления: 

1. Смешать творог, сулугуни, пармезан, зелень, соль, перец и йогурт.

2. Тортилью разрежьте пополам, яйца слегка взбить.

3. Смажьте край тортильи яйцом, выложите начинку, сформируйте конвертик. Окунуть в яйцо, обвалять в сухарях.

4. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

