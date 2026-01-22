Все рецепты
Конвертики из лаваша с творожной начинкой и в хрустящем кляре: рецепт бюджетного и вкусного блюда
Лучший продукт для приготовления вкусных и сытных блюд – лаваш. Из него получатся очень вкусные трубочки, булочки, запеканки, десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с твором и йогуртом.
Ингредиенты (10шт):
- 350 г кисломолочного сыра
- 100 г сулугуни
- 30 г пармезана
- 3 ст. л. греческого йогурта или сметаны
- зелень
- соль, перец
- 5 тортильи (разрезать пополам)
- 2 яйца
- панировочные сухари
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Смешать творог, сулугуни, пармезан, зелень, соль, перец и йогурт.
2. Тортилью разрежьте пополам, яйца слегка взбить.
3. Смажьте край тортильи яйцом, выложите начинку, сформируйте конвертик. Окунуть в яйцо, обвалять в сухарях.
4. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: