Лучший продукт для приготовления вкусных и сытных блюд – лаваш. Из него получатся очень вкусные трубочки, булочки, запеканки, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с твором и йогуртом.

Ингредиенты (10шт):

350 г кисломолочного сыра

100 г сулугуни

30 г пармезана

3 ст. л. греческого йогурта или сметаны

зелень

соль, перец

5 тортильи (разрезать пополам)

2 яйца

панировочные сухари

растительное масло

Способ приготовления:

1. Смешать творог, сулугуни, пармезан, зелень, соль, перец и йогурт.

2. Тортилью разрежьте пополам, яйца слегка взбить.

3. Смажьте край тортильи яйцом, выложите начинку, сформируйте конвертик. Окунуть в яйцо, обвалять в сухарях.

4. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

