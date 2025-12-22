Королевская запеченная свинина на праздники: добавьте внутрь чеснок и сыр

Сочный королевский рулет – идеальная закуска для вашего праздничного стола. В таком блюде важно правильно выбрать мясо, чтобы оно получилось сочным и нежным. Также добавьте вкусную начинку.

Идея приготовления мясного королевского рулета на праздники опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина (биток, шея) – 1 кг.
  • масло – 2 ст.л.
  • специи к мясу – 1 ч.л.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • чеснок – 0,5 ч.л.
  • паприка копченая – 0,5 ч.л.
  • черный молотый перец – 0,25 ч.л.
  • помидор – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр – 90 г

Способ приготовления:

1. Для начала берем свиной биток или шею и режем ее гармошкой, не дорезая до конца.

2. Для маринада смешиваем масло, соль, специи к мясу и еще паприку, чеснок и перец.

3. Поливаем мясо и хорошо промазываем его снаружи и внутри.

4. Оставляем хотя бы на час и затем в каждое отверстие выкладываем кружочки помидоров и лук, чередуя с сыром или можно заменить на чернослив и курагу.

5. Заворачиваем в фольгу и ставим запекаться на 45 минут при температуре 190 градусах, а затем снимаем фольгу и запекаем до зарумянивания еще 30 минут при температуре 180 градусов и можно подавать к столу.

