"Королевский" оливье с необычным ингредиентом: блюдо будет настоящим украшением новогоднего стола
Салат оливье является символом новогоднего застолья. И, каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему, добавляя новые ингредиенты, которые придают салату новый, яркий вкус.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного оливье, который готовится с куриным филе и зеленым луком.
Ингредиенты:
- филе отварное – 1 шт.
- 2 картошки
- 1 морковка
- 2 яйца
- 100 г консервированного горошка
- 1 большой или 6 маленьких солёных огурцов
- 100 г майонеза (лучше домашнего)
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отвариваем яйца и картошку с морковкой. После порежьте все кубиком, филе также кубиком.
2. Далее добавляем консервированный горошек, соль, перец и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем и дайте постоять в холодильнике хотя бы 1 час.
3. Для красивой подачи выложите салат через кулинарное кольцо, украсьте зеленым луком и гренкой в виде звездочки.
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