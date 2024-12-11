"Королевский" оливье с необычным ингредиентом: блюдо будет настоящим украшением новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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'Королевский' оливье с необычным ингредиентом: блюдо будет настоящим украшением новогоднего стола

Салат оливье является символом новогоднего застолья. И, каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему, добавляя новые ингредиенты, которые придают салату новый, яркий вкус. 

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Что добавить в оливье для оригинального вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного оливье, который готовится с куриным филе и зеленым луком. 

Домашний оливье с филе

Ингредиенты: 

  • филе отварное – 1 шт. 
  • 2 картошки
  • 1 морковка
  • 2 яйца
  • 100 г консервированного горошка
  • 1 большой или 6 маленьких солёных огурцов
  • 100 г майонеза (лучше домашнего)
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отвариваем яйца и картошку с морковкой. После порежьте все кубиком, филе также кубиком. 

Ингредиенты для салата

2. Далее добавляем консервированный горошек, соль, перец и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем и дайте постоять в холодильнике хотя бы 1 час.

Приготовление салата

3. Для красивой подачи выложите салат через кулинарное кольцо, украсьте зеленым луком и гренкой в виде звездочки.

Готовый салат

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