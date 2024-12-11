Салат оливье является символом новогоднего застолья. И, каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему, добавляя новые ингредиенты, которые придают салату новый, яркий вкус.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного оливье, который готовится с куриным филе и зеленым луком.

Ингредиенты:

филе отварное – 1 шт.

2 картошки

1 морковка

2 яйца

100 г консервированного горошка

1 большой или 6 маленьких солёных огурцов

100 г майонеза (лучше домашнего)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отвариваем яйца и картошку с морковкой. После порежьте все кубиком, филе также кубиком.

2. Далее добавляем консервированный горошек, соль, перец и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем и дайте постоять в холодильнике хотя бы 1 час.

3. Для красивой подачи выложите салат через кулинарное кольцо, украсьте зеленым луком и гренкой в виде звездочки.

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