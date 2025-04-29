Вместо хлеба, который все привыкли добавлять в фарш на котлеты, гораздо лучше будет положить запаренную овсянку. Изделия с таким ингредиентом будут очень мягкими, сочными и совсем не сухими. Технология очень простая – с ней справится каждая хозяйка.

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Идея приготовления сочных мясных котлет с овсяными хлопьями опубликована на странице фудблогера с ником receptoria 18 в Instagram. После обжарки котлет нужно немного их протушить на сковороде с добавлением воды.

Ингредиенты:

фарш куриный – 450 г

фарш свинной – 450 г

лук – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйца – 2 шт.

овсяные хлопья – 70 г

молоко – 100 мл.

армянская приправа

приправа 12 овощей

соль

перец

Способ приготовления:

1. Хлопья залить молоком.

2. В большой посуде соединить куриный фарш и фарш из свинины.

3. Добавить сблендерованный лук и два зубчика чеснока.

4. Положить специи, два яйца и разбухшие овсяные хлопья.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Добавить две столовые ложки подсолнечного масла.

7. Отставить на 20 минут.

8. Сформировать котлеты, обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

9. Когда котлеты уже поджарились с обеих сторон – добавить в сковородку немного воды и накрыть крышкой, чтобы изделия немного протушились и были сочными.

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