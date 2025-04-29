Котлеты будут очень нежными и сочными: добавьте в фарш овсяные хлопья
Вместо хлеба, который все привыкли добавлять в фарш на котлеты, гораздо лучше будет положить запаренную овсянку. Изделия с таким ингредиентом будут очень мягкими, сочными и совсем не сухими. Технология очень простая – с ней справится каждая хозяйка.
Идея приготовления сочных мясных котлет с овсяными хлопьями опубликована на странице фудблогера с ником receptoria 18 в Instagram. После обжарки котлет нужно немного их протушить на сковороде с добавлением воды.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 450 г
- фарш свинной – 450 г
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйца – 2 шт.
- овсяные хлопья – 70 г
- молоко – 100 мл.
- армянская приправа
- приправа 12 овощей
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Хлопья залить молоком.
2. В большой посуде соединить куриный фарш и фарш из свинины.
3. Добавить сблендерованный лук и два зубчика чеснока.
4. Положить специи, два яйца и разбухшие овсяные хлопья.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Добавить две столовые ложки подсолнечного масла.
7. Отставить на 20 минут.
8. Сформировать котлеты, обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
9. Когда котлеты уже поджарились с обеих сторон – добавить в сковородку немного воды и накрыть крышкой, чтобы изделия немного протушились и были сочными.
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