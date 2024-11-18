Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

Котлеты – это идеальное мясное блюдо для обеда. Можно выбрать любой из любимых гарниров, а также добавить свежий салат, консервацию. Но изделия не всегда удается сделать сочными, потому что мясо очень легко пересушить. На этот случай отлично подходит следующая технология.

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Идея приготовления сочных мясных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. У вас будет еще и вкуснейшая подливка к гарниру.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

Ингредиенты для котлет:

  • куриный фарш – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • панировочные сухари
  • соль, перец
  • яйца – 1 шт.
  • масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • грибы – 150 г
  • лук – 50 г
  • сметана – 100-150 г
  • вода – 100 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

1. В фарш добавить измельченный лук, 2 ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, яйцо.

2. Все перемешать.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

3. В сковороду влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистой с обеих сторон.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

4. Достать их из сковородки.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

5. Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости. Добавить соль.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

6. Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Для того чтобы соус был густым, можно добавить ложку муки.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

7. Перемешать все и выложить котлеты.

Котлеты, которые никогда не будут сухими: как приготовить популярное блюдо для обеда

8. Готовить с закрытой крышкой 15 минут в среднем огне.

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