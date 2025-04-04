Если на ужин для семьи вы планируете приготовить котлеты – воспользуйтесь следующим рецептом. Изделия нужно протушить в соусе. Поэтому фарш будет очень сочным и у вас получится готовая подливка к гарниру.

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Идея приготовления сочных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Фарш подойдет любой.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт

зелень (петрушка)

яйцо – 1 шт.

моцарелла (можно мини)

мука – 1 ст.л.

томатный соус – 200 г

вода – 200 мл.

соль, перец

специи (тимян, чили, кориандр, имбирь)

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить измельченную половину лука, петрушку, яйцо, соль, перец.

2. Отлично перемешать.

3. Сформировать котлетки, внутрь положить кусочек моцареллы.

4. Обжарить с двух сторон, выложить на тарелку.

5. В той же сковороде обжарить до прозрачности вторую половинку луковицы.

6. Добавить муку, перемешать.

7. Добавить томатный соус, специи, перемешать.

8. Влить воду, готовить 2-3 минуты до легкого загустения.

9. Выложить в сковороду котлеты, посыпать измельченной петрушкой и готовить на небольшом огне 20 минут под крышкой.

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