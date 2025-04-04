Котлеты, которые точно не будут сухими: рецепт удачного блюда для ужина
Если на ужин для семьи вы планируете приготовить котлеты – воспользуйтесь следующим рецептом. Изделия нужно протушить в соусе. Поэтому фарш будет очень сочным и у вас получится готовая подливка к гарниру.
Идея приготовления сочных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Фарш подойдет любой.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт
- зелень (петрушка)
- яйцо – 1 шт.
- моцарелла (можно мини)
- мука – 1 ст.л.
- томатный соус – 200 г
- вода – 200 мл.
- соль, перец
- специи (тимян, чили, кориандр, имбирь)
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить измельченную половину лука, петрушку, яйцо, соль, перец.
2. Отлично перемешать.
3. Сформировать котлетки, внутрь положить кусочек моцареллы.
4. Обжарить с двух сторон, выложить на тарелку.
5. В той же сковороде обжарить до прозрачности вторую половинку луковицы.
6. Добавить муку, перемешать.
7. Добавить томатный соус, специи, перемешать.
8. Влить воду, готовить 2-3 минуты до легкого загустения.
9. Выложить в сковороду котлеты, посыпать измельченной петрушкой и готовить на небольшом огне 20 минут под крышкой.
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