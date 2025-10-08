Многие готовят котлеты по привычной схеме – мясо, лук, яйцо, специи. Но даже простое блюдо можно сделать особенным, если знать один секрет. Есть ингредиент, который буквально превращает фарш – котлеты становятся мягкими, сочными и легкими, как пух.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить идеально воздушные котлеты. Результат вас приятно удивит.

Начните с качественного фарша

Лучше всего не покупать готовый фарш, а сделать его самостоятельно. Для этого возьмите куриное филе или нежирную свинину и перекрутите вместе с луком. Добавьте небольшое количество натертого яблока – оно сделает блюдо более нежным и поможет сохранить влагу во время жарки. К мясной массе добавьте соль, перец и одно яйцо. Все тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Секретный ингредиент для идеальной текстуры

Чтобы котлеты стали особенно мягкими, добавьте в фарш кукурузный крахмал. Этот простой продукт работает как натуральный "разрыхлитель" – он удерживает влагу и делает структуру блюда легкой и воздушной.

Достаточно 1-2 чайных ложек крахмала на полкилограмма фарша. После этого массу желательно охладить в холодильнике примерно 15 минут – тогда она станет более плотной и удобной для формирования.

Как готовить котлеты

1. Сформируйте котлеты мокрыми руками, чтобы они не прилипали, и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

2. Затем выложите на противень, накройте фольгой и допеките в духовке при 180 °С около 30 минут.

3. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью или овощами. Такие котлеты остаются нежными даже после остывания – идеальны для семейного обеда или перекуса на работе.

