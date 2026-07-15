Домашние котлеты могут быть не только сытными, но и очень нежными, если добавить в фарш один простой ингредиент. Речь идет о твороге, который делает блюдо сочным и мягким даже после запекания. Такие котлеты прекрасно сочетаются с картофельным пюре, салатами или свежими овощами. К тому же готовятся они без лишних усилий и подходят для повседневного меню.

Идея приготовления сочных котлет с творогом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 2 шт.

кисломолочный сыр – 200 г

чеснок – 3 зубчика

куриное яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на мелкой терке. Лук и чеснок измельчите ножом или с помощью блендера.

2. В глубокую миску выложите куриный фарш. Добавьте подготовленные овощи, творог, яйцо, соль и любимые специи.

3. Хорошо перемешайте массу до однородности. После этого несколько раз отбейте фарш о дно миски – это сделает котлеты более плотными и сочными.

4. Смочите руки водой и сформируйте котлеты одинакового размера.

5. Застелите противень пергаментом и выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга.

6. Запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут. По желанию за несколько минут до готовности можно включить режим конвекции, чтобы образовалась румяная корочка.

7. Подавайте блюдо горячим с любым гарниром или овощным салатом.

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