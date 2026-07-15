Котлеты получатся очень нежными и сочными: добавьте в фарш много сыра
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Домашние котлеты могут быть не только сытными, но и очень нежными, если добавить в фарш один простой ингредиент. Речь идет о твороге, который делает блюдо сочным и мягким даже после запекания. Такие котлеты прекрасно сочетаются с картофельным пюре, салатами или свежими овощами. К тому же готовятся они без лишних усилий и подходят для повседневного меню.
Идея приготовления сочных котлет с творогом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- кисломолочный сыр – 200 г
- чеснок – 3 зубчика
- куриное яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на мелкой терке. Лук и чеснок измельчите ножом или с помощью блендера.
2. В глубокую миску выложите куриный фарш. Добавьте подготовленные овощи, творог, яйцо, соль и любимые специи.
3. Хорошо перемешайте массу до однородности. После этого несколько раз отбейте фарш о дно миски – это сделает котлеты более плотными и сочными.
4. Смочите руки водой и сформируйте котлеты одинакового размера.
5. Застелите противень пергаментом и выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга.
6. Запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут. По желанию за несколько минут до готовности можно включить режим конвекции, чтобы образовалась румяная корочка.
7. Подавайте блюдо горячим с любым гарниром или овощным салатом.
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