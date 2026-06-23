Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
996
Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата
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Многие хозяйки сталкиваются с проблемой сухих куриных котлет, особенно если для приготовления используется нежирное мясо. Решить эту проблему помогут простые овощи, молоко и правильно подготовленный лук. Именно они делают структуру фарша более нежной и сочной.

Идея приготовления сочных домашних котлет опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 600 г
  • морковь – 70 г
  • кабачок – 100 г (после отжимания лишней жидкости)
  • лук – 1/2 шт.
  • сливочное масло – 15 г
  • булочка – 1 шт.
  • молоко – 50 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • растительное масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата

1. Булочку залейте молоком и оставьте на несколько минут, чтобы она хорошо размякла.

2. Морковь натрите на мелкой или средней терке.

3. Кабачок натрите и хорошо отожмите от лишней влаги.

Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата

4. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.

5. В глубокой миске смешайте куриный фарш, морковь, кабачок, обжаренный лук, булочку, яйцо, соль, перец и любимые специи.

6. Тщательно вымесите массу до однородности.

Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата

7. Накройте миску и поставьте фарш в холодильник на 30-40 минут.

8. Сформируйте котлеты одинакового размера.

Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата

9. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

10. После этого доведите до готовности под крышкой, в духовке или в аэрогриле.

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