Многие хозяйки сталкиваются с проблемой сухих куриных котлет, особенно если для приготовления используется нежирное мясо. Решить эту проблему помогут простые овощи, молоко и правильно подготовленный лук. Именно они делают структуру фарша более нежной и сочной.

Идея приготовления сочных домашних котлет опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 600 г

морковь – 70 г

кабачок – 100 г (после отжимания лишней жидкости)

лук – 1/2 шт.

сливочное масло – 15 г

булочка – 1 шт.

молоко – 50 мл

яйцо – 1 шт.

растительное масло – для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Булочку залейте молоком и оставьте на несколько минут, чтобы она хорошо размякла.

2. Морковь натрите на мелкой или средней терке.

3. Кабачок натрите и хорошо отожмите от лишней влаги.

4. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.

5. В глубокой миске смешайте куриный фарш, морковь, кабачок, обжаренный лук, булочку, яйцо, соль, перец и любимые специи.

6. Тщательно вымесите массу до однородности.

7. Накройте миску и поставьте фарш в холодильник на 30-40 минут.

8. Сформируйте котлеты одинакового размера.

9. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

10. После этого доведите до готовности под крышкой, в духовке или в аэрогриле.

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