Котлеты точно не будут сухими: что стоит добавить в фарш для идеального результата
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Многие хозяйки сталкиваются с проблемой сухих куриных котлет, особенно если для приготовления используется нежирное мясо. Решить эту проблему помогут простые овощи, молоко и правильно подготовленный лук. Именно они делают структуру фарша более нежной и сочной.
Идея приготовления сочных домашних котлет опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 600 г
- морковь – 70 г
- кабачок – 100 г (после отжимания лишней жидкости)
- лук – 1/2 шт.
- сливочное масло – 15 г
- булочка – 1 шт.
- молоко – 50 мл
- яйцо – 1 шт.
- растительное масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Булочку залейте молоком и оставьте на несколько минут, чтобы она хорошо размякла.
2. Морковь натрите на мелкой или средней терке.
3. Кабачок натрите и хорошо отожмите от лишней влаги.
4. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.
5. В глубокой миске смешайте куриный фарш, морковь, кабачок, обжаренный лук, булочку, яйцо, соль, перец и любимые специи.
6. Тщательно вымесите массу до однородности.
7. Накройте миску и поставьте фарш в холодильник на 30-40 минут.
8. Сформируйте котлеты одинакового размера.
9. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.
10. После этого доведите до готовности под крышкой, в духовке или в аэрогриле.
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