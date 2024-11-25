Крабовый салат – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который очень просто и быстро готовится. Для более сытного варианта блюда добавьте в салат вареный рис.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, с рисом и яйцами.

Ингредиенты:

250 г. крабовых палочек

1 большой, или 2 средних свежих огурца

4 отварных яйца

150 г. отварного риса

1 банка консервированной кукурузы

зеленый лук

соль, перец по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте кубиком вместе с крабовыми палочками и огурцом.

2. Рис сварите и остудите.

3. Смешайте все продукты, добавьте майонез, специи, зеленый лук, перемешайте.

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