Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовый салат – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который очень просто и быстро готовится. Для более сытного варианта блюда добавьте в салат вареный рис. 

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, с рисом и яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 250 г. крабовых палочек
  • 1 большой, или 2 средних свежих огурца
  • 4 отварных яйца
  • 150 г. отварного риса
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • зеленый лук
  • соль, перец по вкусу
  • майонез

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте кубиком вместе с крабовыми палочками и огурцом.

Ингредиенты для салата

2. Рис сварите и остудите.

Приготовление блюда

3. Смешайте все продукты, добавьте майонез, специи, зеленый лук, перемешайте.

Готовый салат

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