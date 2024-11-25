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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который очень просто и быстро готовится. Для более сытного варианта блюда добавьте в салат вареный рис.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, с рисом и яйцами.
Ингредиенты:
- 250 г. крабовых палочек
- 1 большой, или 2 средних свежих огурца
- 4 отварных яйца
- 150 г. отварного риса
- 1 банка консервированной кукурузы
- зеленый лук
- соль, перец по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, порежьте кубиком вместе с крабовыми палочками и огурцом.
2. Рис сварите и остудите.
3. Смешайте все продукты, добавьте майонез, специи, зеленый лук, перемешайте.
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