Крабовый салат по-новому: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
639
Крабовый салат по-новому: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут
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Самый простой в приготовлении салат – крабовый. Готовить его можно с вареным рисом, так блюдо будет более сытным, а если добавить капусту, свежие огурцы, блюдо будет свежим и легким.

Крабовый салат по-новому: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой. 

Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт.
  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза – 1 б.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску.

Крабовый салат по-новому: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

2. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи, заправить майонезом, перемешать.

Крабовый салат по-новому: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

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