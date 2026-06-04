Самый простой в приготовлении салат – крабовый. Готовить его можно с вареным рисом, так блюдо будет более сытным, а если добавить капусту, свежие огурцы, блюдо будет свежим и легким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

крабовые палочки – 200 г

кукуруза – 1 б.

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску.

2. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи, заправить майонезом, перемешать.

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