Крабовый салат по-новому: как приготовить вкусное и сытное блюдо

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
669
Рецепт салата

Крабовые салаты можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда и ужина. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо свежие овощи, например, капусту, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с капустой и майонезом.

Ингредиенты:

  • капуста ранняя – половинка
  • крабовые палочки – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • кукуруза – 1 банка
  • зеленый лук
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки, огурцы, лук – кубиком.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

