Крабовые салаты можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда и ужина. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо свежие овощи, например, капусту, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с капустой и майонезом.

Ингредиенты:

капуста ранняя – половинка

крабовые палочки – 250 г

яйца – 4 шт.

огурец – 1 шт.

кукуруза – 1 банка

зеленый лук

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки, огурцы, лук – кубиком.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

