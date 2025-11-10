Все рецепты
Крабовый салат по-новому: как приготовить вкусное и сытное блюдо
Крабовые салаты можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда и ужина. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо свежие овощи, например, капусту, огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с капустой и майонезом.
Ингредиенты:
- капуста ранняя – половинка
- крабовые палочки – 250 г
- яйца – 4 шт.
- огурец – 1 шт.
- кукуруза – 1 банка
- зеленый лук
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки, огурцы, лук – кубиком.
2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
