Предлагаем вашему вниманию рецепт закуски, которая станет отличным дополнением к любому столу. Она готовится довольно легко и имеет интересный вкус. Подается это блюдо в горячем виде и точно покорит сердца самых требовательных гурманов.

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Речь идет о креветках чкмерули – разновидности горячих закусок, которая приобрела незаурядную популярность во всем мире. Как приготовить это блюдо, чтобы получилось удачно, в Instagram рассказала фудблогер с ником shpilka k.

Ингредиенты

Креветки – 300 гр

Сливки 20% – 300 мл

Пармезан – 50 гр

Чеснок – 1 зуб

Хмели-сунели

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Креветки поджариваем на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

2. В этом же масле поджариваем чеснок, добавляем сливки, специи, соль и перец. Перемешиваем.

3. Как только смесь начинает закипать, добавляем креветки и тертый пармезан.

4. Тушим в течение 1 минуты и подаем с багетом.

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