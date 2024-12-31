Креветки чкмерули: как приготовить идеальную горячую закуску
Предлагаем вашему вниманию рецепт закуски, которая станет отличным дополнением к любому столу. Она готовится довольно легко и имеет интересный вкус. Подается это блюдо в горячем виде и точно покорит сердца самых требовательных гурманов.
Речь идет о креветках чкмерули – разновидности горячих закусок, которая приобрела незаурядную популярность во всем мире. Как приготовить это блюдо, чтобы получилось удачно, в Instagram рассказала фудблогер с ником shpilka k.
Ингредиенты
- Креветки – 300 гр
- Сливки 20% – 300 мл
- Пармезан – 50 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Хмели-сунели
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Креветки поджариваем на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
2. В этом же масле поджариваем чеснок, добавляем сливки, специи, соль и перец. Перемешиваем.
3. Как только смесь начинает закипать, добавляем креветки и тертый пармезан.
4. Тушим в течение 1 минуты и подаем с багетом.
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