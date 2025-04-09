Александрийская паска – это традиционный Пасхальный хлеб, который отличается своей нежностью, влажностью и способностью долго оставаться свежим. Особенностью этого рецепта является приготовление опары, которая настаивается в течение ночи, что придает выпечке непревзойденный аромат и вкус.

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Подробным рецептом александрийской паски, которая станет украшением вашего праздничного стола, поделилась фудблогер Оксана Дорош (oksana dorosh rezeptu) на своей странице в Instagram. Благодаря использованию простых ингредиентов и соблюдению пошаговых инструкций, даже начинающие кулинары смогут приготовить эту паску.

Ингредиенты для опары (оставляем на ночь):

яйцо – 1 шт.

желток – 1 шт.

сахар – 100 г

свежие дрожжи – 15–20 г

топленое молоко – 125 мл.

сливочное масло – 80 г

изюм – 50 г

Дополнительные ингредиенты (добавляем через 8–12 часов):

мука – 250–300 г

ванильный сахар – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. В теплое топленое молоко добавьте дрожжи и размешайте до полного растворения.

2. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, яйцо, желток и сахар, взбейте венчиком до однородной массы.

3. Добавьте в эту смесь дрожжевую жидкость и подготовленные изюм (предварительно промытые и высушенные).

4. Тщательно перемешайте, накройте миску пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 8-12 часов.

5. После настаивания опары добавьте к ней коньяк, соль, ванильный сахар и просеянную муку.

6. Перемешайте до получения однородного теста.

7. Вымешивайте тесто руками в течение 10 минут в миске; оно будет оставаться вязким и немного липким – это нормально.

8. Подготовьте формы для выпечки, смазав их смальцем или сливочным маслом. Ложкой разложите тесто по формам, заполняя их на одну треть объема. Накройте формы пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока тесто не увеличится в 2-3 раза.

9. Разогрейте духовку до 200 градусов.

10. Выпекайте паски в течение 10 минут, после чего снизьте температуру до 180°C и продолжайте выпекать еще 25-40 минут в зависимости от особенностей вашей духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна получаться сухой.

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