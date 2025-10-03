Печенье "Ушки" – любимая выпечка многих детей и взрослых. Такой десерт достаточно бюджетный и не слишком калорийный. К тому же, приготовить изделия в домашних условиях значительно проще, чем кажется.

Идея приготовления домашнего печенья "Ушки" опубликована на странице фудблогера inna kalancha в Instagram.

Ингредиенты на одну порцию:

слоеное тесто – 1 упаковка

сахар – 150 г

корица – 2 ст.л.

сливочное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Размороженное тесто смазать растопленным маслом.

2. Присыпать смесью сахара с корицей.

3. Сложить края к центру.

4. Нарезать кусочками по 0,5 см.

5. Выложить на противень.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

