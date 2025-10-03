Видео дня
Культовое печенье "Ушки" в домашних условиях: как быстро приготовить
Печенье "Ушки" – любимая выпечка многих детей и взрослых. Такой десерт достаточно бюджетный и не слишком калорийный. К тому же, приготовить изделия в домашних условиях значительно проще, чем кажется.
Идея приготовления домашнего печенья "Ушки" опубликована на странице фудблогера inna kalancha в Instagram.
Ингредиенты на одну порцию:
- слоеное тесто – 1 упаковка
- сахар – 150 г
- корица – 2 ст.л.
- сливочное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Размороженное тесто смазать растопленным маслом.
2. Присыпать смесью сахара с корицей.
3. Сложить края к центру.
4. Нарезать кусочками по 0,5 см.
5. Выложить на противень.
6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
