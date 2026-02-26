Все рецепты
Культовые пирожные сладкая картошка: рецепт без выпекания из печенья
Пирожные картошка – любимый десерт детства. В основе изделий обычное печенье. Выпекать ничего не придется, а результат поразит всех.
Идея приготовления домашних пирожных сладкая картошка из печенья опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 350 г песочного печенья
- 50 г какао
- 100 г сливочного масла
- 250 г сгущенного молока (может уйти больше или меньше, в зависимости от консистенции)
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки.
2. Добавить к нему какао.
3. Тщательно перемешать.
4. Две столовые ложки отложить на отдельную тарелку для обваливания пирожных.
5. К крошке из какао добавить растопленное сливочное масло и сгущенное молоко.
6. Перемешать сначала лопаткой, а затем руками.
7. Сформировать шарики.
8. Обвалять в крошке из какао и оставить в холодильнике минимум на 2 часа.
