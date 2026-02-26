Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Культовые пирожные сладкая картошка: рецепт без выпекания из печенья

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
183
Пирожные картошка – любимый десерт детства. В основе изделий обычное печенье. Выпекать ничего не придется, а результат поразит всех.

Идея приготовления домашних пирожных сладкая картошка из печенья опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

  • 350 г песочного печенья
  • 50 г какао
  • 100 г сливочного масла
  • 250 г сгущенного молока (может уйти больше или меньше, в зависимости от консистенции)

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки.

2. Добавить к нему какао.

3. Тщательно перемешать.

4. Две столовые ложки отложить на отдельную тарелку для обваливания пирожных.

5. К крошке из какао добавить растопленное сливочное масло и сгущенное молоко.

6. Перемешать сначала лопаткой, а затем руками.

7. Сформировать шарики.

8. Обвалять в крошке из какао и оставить в холодильнике минимум на 2 часа.

