Культовый десерт "Птичье молоко": как приготовить популярный десерт в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Культовый десерт 'Птичье молоко': как приготовить популярный десерт в домашних условиях

"Птичье молоко" – вкусный десерт, который не нужно выпекать. При этом, такое лакомство идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола. Вам понадобится минимум ингредиентов.

Идея приготовления вкусного домашнего десерта птичье молоко опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.

Ингредиенты для первого слоя:

  • 400 г сметаны
  • 100 г сахара (или 120 грн сахарной пудры)
  • 15 г желатина
  • 150 мл воды

Ингредиенты для второго слоя:

  • 400 г сметаны
  • 120 г сахара (или 140 г сахарной пудры)
  • 30 г какао
  • 15 г желатина
  • 150 мл. воды

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, оставить на 10 минут.

2. Сметану взбить с сахарной пудрой или сахаром (до полного растворения сахара миксером).

3. Постепенно добавить охлажденный желатин.

4. Перемешать, вылить в противень отправить в холодильник до застывания.

5. Приготовить вторую часть желатина. К сметане добавить какао, сахарную пудру, или сахар,

6. Взбить миксером, постепенно добавить охлажденный желатин. Вылить массу на светлый слой, оставить в холодильнике до полного застывания.

