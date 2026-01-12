Культовый десерт "Птичье молоко": как приготовить популярный десерт в домашних условиях
"Птичье молоко" – вкусный десерт, который не нужно выпекать. При этом, такое лакомство идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола. Вам понадобится минимум ингредиентов.
Идея приготовления вкусного домашнего десерта птичье молоко опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.
Ингредиенты для первого слоя:
- 400 г сметаны
- 100 г сахара (или 120 грн сахарной пудры)
- 15 г желатина
- 150 мл воды
Ингредиенты для второго слоя:
- 400 г сметаны
- 120 г сахара (или 140 г сахарной пудры)
- 30 г какао
- 15 г желатина
- 150 мл. воды
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой, оставить на 10 минут.
2. Сметану взбить с сахарной пудрой или сахаром (до полного растворения сахара миксером).
3. Постепенно добавить охлажденный желатин.
4. Перемешать, вылить в противень отправить в холодильник до застывания.
5. Приготовить вторую часть желатина. К сметане добавить какао, сахарную пудру, или сахар,
6. Взбить миксером, постепенно добавить охлажденный желатин. Вылить массу на светлый слой, оставить в холодильнике до полного застывания.
