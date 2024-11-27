Культовый торт "Вишня под снегом": как приготовить десерт для семейного чаепития
"Вишни под снегом" – популярный украинский пирог, о котором знает каждая хозяйка. Готовится он просто, так как тесто необходимо просто натереть сверху. Внутри воздушный крем, который прекрасно сочетается с сочной вишневой начинкой
Идея приготовления торта "Вишни под снегом" опубликована на странице фудблогера Софии Горфиняк (sofiya.horfyniak) в Instagram. Для семейного чаепития это именно то, что нужно.
Ингредиенты для теста:
- разрыхлитель – 6 г
- мука – 370 г
- сливочное масло – 140 г
- сахар – 130 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 40 г
Ингредиенты для начинки:
- вишни без косточек – 200 г
- орехи – 150 г
- белок яиц – 3 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 130 г
- крахмал кукурузный – 1 ч.л
- какао – 1 ст.л
Ингредиенты для крема:
- молоко – 300 мл.
- желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 15 г
- кукурузный крахмал – 20 г
Способ приготовления:
1. Для лепешек яйца взбить с сахаром, добавить сметану и мягкое масло и все перемешать.
2. Добавить разрыхлитель с мукой и замешать тесто.
3. Разделить его на 2 части (меньшую и большую).
4. Меньшую часть положить в морозилку на 30-40 минут.
5. Большую часть раскатать и положить на противень, сделать бортики.
6. Тесто посыпать какао, выложить вишни и измельченные орехи.
7. Для белковой заливки взбить белок с сахаром и солью до жидкой белой массы, добавить крахмал и все хорошо перемешать.
8. Залить этой смесью лепешку и натереть тесто из морозилки.
9. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов на 25 минут.
10. Для крема взбить желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал, перемешать.
11. Добавить молоко, еще раз перемешать до однородности.
12. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, заварить до загустения.
13. Дать охладиться и поставить на 20 минут в холодильник.
14. Масло комнатной температуры взбить миксером и добавить сгущенку.
15. Взбить вместе и постепенно добавить заварной крем, продолжая взбивать. Крем должен быть рыхлым.
16. Смазать корж кремом, оставив немного остыть. После этого разрезать его на две половинки. Одну из них смазать кремом и сверху выложить другой лепешку.
17. При желании сверху посыпать сахарной пудрой, а бока посыпать орешками.
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