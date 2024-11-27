Культовый торт "Вишня под снегом": как приготовить десерт для семейного чаепития

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
3 минуты
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Культовый торт 'Вишня под снегом': как приготовить десерт для семейного чаепития

"Вишни под снегом" – популярный украинский пирог, о котором знает каждая хозяйка. Готовится он просто, так как тесто необходимо просто натереть сверху. Внутри воздушный крем, который прекрасно сочетается с сочной вишневой начинкой

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Идея приготовления торта "Вишни под снегом" опубликована на странице фудблогера Софии Горфиняк (sofiya.horfyniak) в Instagram. Для семейного чаепития это именно то, что нужно.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

Ингредиенты для теста:

  • разрыхлитель – 6 г
  • мука – 370 г
  • сливочное масло – 140 г
  • сахар – 130 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 40 г

Ингредиенты для начинки:

  • вишни без косточек – 200 г
  • орехи – 150 г
  • белок яиц – 3 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 130 г
  • крахмал кукурузный – 1 ч.л
  • какао – 1 ст.л

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 300 мл.
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 15 г
  • кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

1. Для лепешек яйца взбить с сахаром, добавить сметану и мягкое масло и все перемешать.

2. Добавить разрыхлитель с мукой и замешать тесто.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

3. Разделить его на 2 части (меньшую и большую).

4. Меньшую часть положить в морозилку на 30-40 минут.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

5. Большую часть раскатать и положить на противень, сделать бортики.

6. Тесто посыпать какао, выложить вишни и измельченные орехи.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

7. Для белковой заливки взбить белок с сахаром и солью до жидкой белой массы, добавить крахмал и все хорошо перемешать.

8. Залить этой смесью лепешку и натереть тесто из морозилки.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

9. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов на 25 минут.

10. Для крема взбить желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал, перемешать.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

11. Добавить молоко, еще раз перемешать до однородности.

12. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, заварить до загустения.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

13. Дать охладиться и поставить на 20 минут в холодильник.

14. Масло комнатной температуры взбить миксером и добавить сгущенку.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

15. Взбить вместе и постепенно добавить заварной крем, продолжая взбивать. Крем должен быть рыхлым.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

16. Смазать корж кремом, оставив немного остыть. После этого разрезать его на две половинки. Одну из них смазать кремом и сверху выложить другой лепешку.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

17. При желании сверху посыпать сахарной пудрой, а бока посыпать орешками.

Культовый торт ''Вишня под снегом'': как приготовить десерт для семейного чаепития

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