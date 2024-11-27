"Вишни под снегом" – популярный украинский пирог, о котором знает каждая хозяйка. Готовится он просто, так как тесто необходимо просто натереть сверху. Внутри воздушный крем, который прекрасно сочетается с сочной вишневой начинкой

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Идея приготовления торта "Вишни под снегом" опубликована на странице фудблогера Софии Горфиняк (sofiya.horfyniak) в Instagram. Для семейного чаепития это именно то, что нужно.

Ингредиенты для теста:

разрыхлитель – 6 г

мука – 370 г

сливочное масло – 140 г

сахар – 130 г

яйца – 2 шт.

сметана – 40 г

Ингредиенты для начинки:

вишни без косточек – 200 г

орехи – 150 г

белок яиц – 3 шт.

соль – щепотка

сахар – 130 г

крахмал кукурузный – 1 ч.л

какао – 1 ст.л

Ингредиенты для крема:

молоко – 300 мл.

желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 15 г

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. Для лепешек яйца взбить с сахаром, добавить сметану и мягкое масло и все перемешать.

2. Добавить разрыхлитель с мукой и замешать тесто.

3. Разделить его на 2 части (меньшую и большую).

4. Меньшую часть положить в морозилку на 30-40 минут.

5. Большую часть раскатать и положить на противень, сделать бортики.

6. Тесто посыпать какао, выложить вишни и измельченные орехи.

7. Для белковой заливки взбить белок с сахаром и солью до жидкой белой массы, добавить крахмал и все хорошо перемешать.

8. Залить этой смесью лепешку и натереть тесто из морозилки.

9. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов на 25 минут.

10. Для крема взбить желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал, перемешать.

11. Добавить молоко, еще раз перемешать до однородности.

12. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, заварить до загустения.

13. Дать охладиться и поставить на 20 минут в холодильник.

14. Масло комнатной температуры взбить миксером и добавить сгущенку.

15. Взбить вместе и постепенно добавить заварной крем, продолжая взбивать. Крем должен быть рыхлым.

16. Смазать корж кремом, оставив немного остыть. После этого разрезать его на две половинки. Одну из них смазать кремом и сверху выложить другой лепешку.

17. При желании сверху посыпать сахарной пудрой, а бока посыпать орешками.

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