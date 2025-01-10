Кунжутно–банановое печенье, приготовленное по этому рецепту, не только не навредит фигуре, но и наполнит организм необходимой клетчаткой и порадует душу невероятным вкусом.

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Как приготовить такой десерт в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories.feed. Она утверждает, что такое печенье просто необходимо в холодное время года, когда нет доступа к большому количеству витаминизированных продуктов.

Ингредиенты на 8 шт

Банан – 2 шт

Кунжут – 120 гр

Мука – 1 ст.л.

Шоколад без сахара – 90-100 гр

Фисташки – горсть

Способ приготовления

1. Кунжут предварительно обжариваем на сухой сковороде.

2. Бананы выкладываем в глубокую тарелку и растираем вилкой.

3. Добавляем поджаренный кунжут и муку. Перемешиваем.

4. Выкладываем на пергамент и внутри ложечкой формируем углубление.

5. Выпекаем в разогретой духовке до 170 градусов в течение 20 минут.

6. Достаем и пока печенье еще горячее пальцем придавливаем ямку внутри, потому что она могла подняться, пока выпекалась. Оставляем до охлаждения.

7. Шоколад растапливаем на водяной бане. Внутрь печенья выкладываем шоколад и посыпаем измельченными фисташками или семенами, или клюквой.

8. Оставляем до полного охлаждения и подаем на стол.

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