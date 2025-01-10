Кунжутно-банановое печенье без сахара: десерт, который не навредит фигуре
Кунжутно–банановое печенье, приготовленное по этому рецепту, не только не навредит фигуре, но и наполнит организм необходимой клетчаткой и порадует душу невероятным вкусом.
Как приготовить такой десерт в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories.feed. Она утверждает, что такое печенье просто необходимо в холодное время года, когда нет доступа к большому количеству витаминизированных продуктов.
Ингредиенты на 8 шт
- Банан – 2 шт
- Кунжут – 120 гр
- Мука – 1 ст.л.
- Шоколад без сахара – 90-100 гр
- Фисташки – горсть
Способ приготовления
1. Кунжут предварительно обжариваем на сухой сковороде.
2. Бананы выкладываем в глубокую тарелку и растираем вилкой.
3. Добавляем поджаренный кунжут и муку. Перемешиваем.
4. Выкладываем на пергамент и внутри ложечкой формируем углубление.
5. Выпекаем в разогретой духовке до 170 градусов в течение 20 минут.
6. Достаем и пока печенье еще горячее пальцем придавливаем ямку внутри, потому что она могла подняться, пока выпекалась. Оставляем до охлаждения.
7. Шоколад растапливаем на водяной бане. Внутрь печенья выкладываем шоколад и посыпаем измельченными фисташками или семенами, или клюквой.
8. Оставляем до полного охлаждения и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья: