Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед
Куриное филе точно не будет сухим, если приготовить из него вкусные рулетики. Заверните в мясо вкусную грибную начинку и добавьте много сыра – у вас получится отличный вариант обеда.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков в сливочном соусе на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- 4 куриных отбивных филе
- 150-200 г грибов
- 1/2 стебля порея
- 3 ст.л. пармезана
- 120 г сливок (20%)
- горсть шпината
- специи
Способ приготовления:
1. Хорошо отбейте куриное филе и смажьте специями.
2. Обжарьте грибы с луком порей до золотистого цвета.
3. Выложите начинку на филе, посыпьте пармезаном и заверните в рулетики.
4. Обжарьте до румяной корочки.
5. В сковородке слегка протушите шпинат, добавьте сливки с 1/2 ч.л. и сыр пармезан.
6. Верните рулетики в соус, добавьте остатки грибов и тушите на слабом огне еще 5 минут.
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