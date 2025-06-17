Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

Куриное филе точно не будет сухим, если приготовить из него вкусные рулетики. Заверните в мясо вкусную грибную начинку и добавьте много сыра – у вас получится отличный вариант обеда.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков в сливочном соусе на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Получится очень вкусно.

Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

Ингредиенты:

  • 4 куриных отбивных филе
  • 150-200 г грибов
  • 1/2 стебля порея
  • 3 ст.л. пармезана
  • 120 г сливок (20%)
  • горсть шпината
  • специи

Способ приготовления:

Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

1. Хорошо отбейте куриное филе и смажьте специями.

2. Обжарьте грибы с луком порей до золотистого цвета.

Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

3. Выложите начинку на филе, посыпьте пармезаном и заверните в рулетики.

4. Обжарьте до румяной корочки.

Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

5. В сковородке слегка протушите шпинат, добавьте сливки с 1/2 ч.л. и сыр пармезан.

Куриное филе будет очень нежным и сочным: рецепт вкусных рулетиков из мяса на обед

6. Верните рулетики в соус, добавьте остатки грибов и тушите на слабом огне еще 5 минут.

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