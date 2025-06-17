Куриное филе точно не будет сухим, если приготовить из него вкусные рулетики. Заверните в мясо вкусную грибную начинку и добавьте много сыра – у вас получится отличный вариант обеда.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков в сливочном соусе на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

4 куриных отбивных филе

150-200 г грибов

1/2 стебля порея

3 ст.л. пармезана

120 г сливок (20%)

горсть шпината

специи

Способ приготовления:

1. Хорошо отбейте куриное филе и смажьте специями.

2. Обжарьте грибы с луком порей до золотистого цвета.

3. Выложите начинку на филе, посыпьте пармезаном и заверните в рулетики.

4. Обжарьте до румяной корочки.

5. В сковородке слегка протушите шпинат, добавьте сливки с 1/2 ч.л. и сыр пармезан.

6. Верните рулетики в соус, добавьте остатки грибов и тушите на слабом огне еще 5 минут.

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