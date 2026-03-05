Все рецепты
Куриное филе получится нежным и сочным: как вкусно приготовить мясо на обед
Куриное филе для обеда можно приготовить просто на сковородке. Протушите мясо в нежном соусе на основе сливок. Для нежного вкуса обязательно добавьте крем-сыр. Такое мясо можно подавать с любым гарниром.
Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 450 г
- сливки – 300 мл.
- черри – 100 г
- розмарин
- соль, перец, приправа к курице, сухой чеснок
- сливочный сыр – 80 г
- сливочное масло – 50 г
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. На курином филе сделать надрезы квадратиками.
2. Смазать специями и обжарить с обеих сторон, на сливочном масле.
3. Забрать филе в ту же сковородку.
4. Положить сливочный сыр, черри, сливки и розмарин.
5. Поставить на огонь, прогреть 2 минуты.
6. Вернуть филе на сковородку и готовить с каждой стороны по 4-5 минут.
7. Добавить зелень и наслаждаться.
