Куриное филе для обеда можно приготовить просто на сковородке. Протушите мясо в нежном соусе на основе сливок. Для нежного вкуса обязательно добавьте крем-сыр. Такое мясо можно подавать с любым гарниром.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 450 г

сливки – 300 мл.

черри – 100 г

розмарин

соль, перец, приправа к курице, сухой чеснок

сливочный сыр – 80 г

сливочное масло – 50 г

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1. На курином филе сделать надрезы квадратиками.

2. Смазать специями и обжарить с обеих сторон, на сливочном масле.

3. Забрать филе в ту же сковородку.

4. Положить сливочный сыр, черри, сливки и розмарин.

5. Поставить на огонь, прогреть 2 минуты.

6. Вернуть филе на сковородку и готовить с каждой стороны по 4-5 минут.

7. Добавить зелень и наслаждаться.

