Куриное филе – нежирное и даже достаточно сухое мясо. Но все может измениться, если приготовить продукт в стиле терияки. Соус придаст мясу особую сочность и пикантность.

Идея приготовления сочной курицы в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna la.food в Instagram. В конце добавьте кунжут.

Ингредиенты:

филе – 1 шт.

крахмал – 3 ст.л.

специи

кетчуп – 50 г

соевый соус – 50 мл

вода – 100 мл

мед – 1 ч.л.

кунжут

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на удобные кусочки.

2. Переложить в глубокую миску.

3. Добавить кукурузный крахмал и хорошо перемешать.

4. Сковордку разогреть с маслом и выложить кусочки филе.

5. Обжарить на среднем огне до золотистости.

6. Для соуса соединить в отдельной миске смесь специй, гранулированный чеснок, крахмал, кетчуп, соевый соус и немного воды.

7. Вылить соус на пустую сковородку, на которой жарилась курица.

8. Выложить кусочки курицы в соус.

9. За две минуты до готовности добавить мед.

10. Перед подачей добавить кунжут.

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