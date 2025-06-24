Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо
Куриное филе – нежирное и даже достаточно сухое мясо. Но все может измениться, если приготовить продукт в стиле терияки. Соус придаст мясу особую сочность и пикантность.
Идея приготовления сочной курицы в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna la.food в Instagram. В конце добавьте кунжут.
Ингредиенты:
- филе – 1 шт.
- крахмал – 3 ст.л.
- специи
- кетчуп – 50 г
- соевый соус – 50 мл
- вода – 100 мл
- мед – 1 ч.л.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на удобные кусочки.
2. Переложить в глубокую миску.
3. Добавить кукурузный крахмал и хорошо перемешать.
4. Сковордку разогреть с маслом и выложить кусочки филе.
5. Обжарить на среднем огне до золотистости.
6. Для соуса соединить в отдельной миске смесь специй, гранулированный чеснок, крахмал, кетчуп, соевый соус и немного воды.
7. Вылить соус на пустую сковородку, на которой жарилась курица.
8. Выложить кусочки курицы в соус.
9. За две минуты до готовности добавить мед.
10. Перед подачей добавить кунжут.
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