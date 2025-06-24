Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

Куриное филе – нежирное и даже достаточно сухое мясо. Но все может измениться, если приготовить продукт в стиле терияки. Соус придаст мясу особую сочность и пикантность.

Идея приготовления сочной курицы в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna la.food в Instagram. В конце добавьте кунжут.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

Ингредиенты:

  • филе – 1 шт.
  • крахмал – 3 ст.л.
  • специи
  • кетчуп – 50 г
  • соевый соус – 50 мл
  • вода – 100 мл
  • мед – 1 ч.л.
  • кунжут

Способ приготовления:

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

1. Куриное филе нарезать на удобные кусочки.

2. Переложить в глубокую миску.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

3. Добавить кукурузный крахмал и хорошо перемешать.

4. Сковордку разогреть с маслом и выложить кусочки филе.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

5. Обжарить на среднем огне до золотистости.

6. Для соуса соединить в отдельной миске смесь специй, гранулированный чеснок, крахмал, кетчуп, соевый соус и немного воды.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

7. Вылить соус на пустую сковородку, на которой жарилась курица.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

8. Выложить кусочки курицы в соус.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

9. За две минуты до готовности добавить мед.

Куриное филе терияки в соевом соусе: как приготовить сочное мясо

10. Перед подачей добавить кунжут.

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