Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса
Куриное филе – очень универсальное мясо. Но его нужно правильно приготовить, потому что продукт достаточно сухой и диетический. Для этого вам пригодится бекон.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков в беконе опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Закуска отлично подходит для праздничного стола и на каждый день.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- бекон – 4 слайса
- крем-творог – 2 ст.л.
- сыр моцарелла – 60 г
- соль/перец/итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать на две части.
2. Отбить молотком с обеих сторон и добавляем соль и перец.
3. Для начинки соединить крем-сыр и натертую моцареллу.
4. Добавить итальянские травы и перемешать.
5. Закрутить по 2 ч.л. начинки в филе и сверху обмотать в бекон.
6. Выложить в форму для запекания и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут (все зависит от размера кусочков филе).
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