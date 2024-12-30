Куриное филе – очень универсальное мясо. Но его нужно правильно приготовить, потому что продукт достаточно сухой и диетический. Для этого вам пригодится бекон.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков в беконе опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Закуска отлично подходит для праздничного стола и на каждый день.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

бекон – 4 слайса

крем-творог – 2 ст.л.

сыр моцарелла – 60 г

соль/перец/итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать на две части.

2. Отбить молотком с обеих сторон и добавляем соль и перец.

3. Для начинки соединить крем-сыр и натертую моцареллу.

4. Добавить итальянские травы и перемешать.

5. Закрутить по 2 ч.л. начинки в филе и сверху обмотать в бекон.

6. Выложить в форму для запекания и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут (все зависит от размера кусочков филе).

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