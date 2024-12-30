Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
297
Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

Куриное филе – очень универсальное мясо. Но его нужно правильно приготовить, потому что продукт достаточно сухой и диетический. Для этого вам пригодится бекон.

Видео дня

Идея приготовления сочных куриных рулетиков в беконе опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Закуска отлично подходит для праздничного стола и на каждый день.

Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • бекон – 4 слайса
  • крем-творог – 2 ст.л.
  • сыр моцарелла – 60 г
  • соль/перец/итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

1. Куриное филе разрезать на две части.

2. Отбить молотком с обеих сторон и добавляем соль и перец.

Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

3. Для начинки соединить крем-сыр и натертую моцареллу.

Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

4. Добавить итальянские травы и перемешать.

Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

5. Закрутить по 2 ч.л. начинки в филе и сверху обмотать в бекон.

6. Выложить в форму для запекания и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут (все зависит от размера кусочков филе).

Куриное филе точно не будет сухим: какую простую закуску приготовить из диетического мяса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты