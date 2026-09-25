Куриные бедра с картошкой в духовке: простой рецепт обеда
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Куриные бедра с картофелем в духовке – простое блюдо, которое удобно готовить, когда нужно сделать полноценный обед без нескольких отдельных гарниров. Мясо и овощи запекаются вместе, поэтому картофель получается ароматным, а курица приобретает румяную корочку. Для приготовления достаточно нарезать овощи, смешать их со сметаной, маслом и специями, а затем поставить всё в духовку. Такой обед не требует сложных ингредиентов и длительного пребывания у плиты.
Идея приготовления куриных окорочков с картофелем на обед опубликована на странице zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные окорочка – 6 шт.
- картофель – 10 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- растительное масло – 5 ст.л.
- сметана – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить овощи. Картофель очистите, промойте и нарежьте ломтиками. Не стоит делать их слишком толстыми, чтобы они успели хорошо приготовиться вместе с курицей.
2. Лук нарежьте кольцами или полукольцами, а морковь – кружочками.
3. Куриные бедра промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами. После этого мясо можно посолить и добавить любимые специи.
4. Выложите картофель, лук и морковь в большую миску. Добавьте растительное масло, сметану, соль и специи. Перемешайте овощи так, чтобы заправка равномерно покрыла все кусочки.
5. Подготовленные овощи переложите в форму для запекания и распределите ровным слоем. Сверху выложите куриные окорочка. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов.
6. Запекайте курицу с картофелем примерно 50-60 минут. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера окорочков и кусочков картофеля. Готовность можно проверить ножом или вилкой: картофель должен легко прокалываться.
7. Когда мясо и овощи уже хорошо пропеклись, снимите фольгу. Верните форму в духовку еще на 10-15 минут, чтобы куриные окорочка и картофель подрумянились.
8. Готовое блюдо можно подавать сразу. Курица и картофель готовятся в одной форме, поэтому дополнительно готовить гарнир к такому обеду не нужно.
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