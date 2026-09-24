Куриные бедра с шампиньонами в сливочном соусе: простое блюдо, приготовленное на сковороде

Куриные бедра с шампиньонами в сливочном соусе можно приготовить на обычной сковороде без сложных подготовительных этапов. Сначала курицу обжаривают до румяной корочки, а затем тушат вместе с грибами в нежном соусе. Сливки хорошо сочетаются с шампиньонами, луком и соевым соусом, поэтому блюдо получается ароматным и насыщенным. Такая курица подойдет как для обычного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления сочных куриных окорочков на сковороде опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 600 г

шампиньоны – 250-300 г

лук – 1 шт.

сливки – 150 мл

вода – 100 мл

соевый соус – 1-1,5 ст.л.

мука – 1 ст.л.

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

тимьян – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриные бедра промойте и просушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите мясо со всех сторон. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите курицу.

2. Обжарьте окорочка на средне-сильном огне до появления румяной корочки с обеих сторон. Полностью доводить мясо до готовности на этом этапе не нужно. Переложите курицу на тарелку.

3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук. Когда он станет мягким, добавьте шампиньоны, нарезанные ломтиками или небольшими кусочками. Готовьте овощи и грибы до появления легкой золотистой корочки, периодически перемешивая.

4. После этого всыпьте муку и хорошо перемешайте. Прогрейте её примерно минуту, чтобы она равномерно распределилась между грибами и луком. Затем постепенно влейте сливки, постоянно помешивая соус, чтобы не образовывались комочки.

5. Добавьте соевый соус и около 100 мл. горячей воды. Перемешайте все до однородности. При необходимости добавьте немного соли и черного перца. Если хотите сделать вкус более выразительным, можно добавить щепотку тимьяна.

6. Верните обжаренные куриные окорочка в сковороду и погрузите их в сливочно-грибной соус.

7. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне до полной готовности курицы. Время зависит от размера бедрышек, поэтому готовность мяса лучше проверить перед подачей.

8. Готовые куриные окорочка подавайте горячими вместе с шампиньонами и большим количеством сливочного соуса. К такому блюду хорошо подойдут картофельное пюре, рис, гречка или другой гарнир по вашему вкусу.

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