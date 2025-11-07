Если вам хочется приготовить что-то новое вместо привычных котлет, попробуйте сделать куриные бомбочки с грибами и сыром. Они получаются сочными, ароматными и имеют хрустящую корочку. Это блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, а готовится совсем просто. Основные ингредиенты доступны каждому, а результат обязательно понравится всем, кто любит сытные домашние блюда.

Идея приготовления сочных куриных бомбочек с гриной начинкой на обед опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш из филе – 800 г

шампиньоны – 400 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сливки 20% – 120-150 мл.

сливочное масло – 20 г

растительное масло – 1 ст.л.

сыр (твердый, любой) – примерно 120 г

соль, перец, паприка, сушеные травы (базилик, орегано) – по вкусу

панировочные сухари – для обваливания

Способ приготовления:

1. Измельчите грибы и лук. В сковороде растопите сливочное масло с маслом, обжарьте лук до прозрачности.

2. Добавьте грибы и чеснок, жарьте до испарения жидкости.

3. Влейте сливки, добавьте специи, тушите несколько минут до густоты, затем остудите.

4. Часть куриного фарша выложите на пищевую пленку или мокрую ладонь, расплескайте в лепешку. В центр положите ложку грибной начинки и немного сыра. Сверните в шарик – именно это и будет ваша бомбочка.

5. Обваляйте сформированные шарики в панировочных сухарях. Они придадут готовому блюду аппетитную, хрустящую корочку.

6. Выложите бомбочки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 180°C около 20 минут, пока они станут румяными.

