Из фарша на обед можно приготовить сочные мясные гнезда. Они запекаются в духовке, поэтому точно не будут жирными. Особой сочности придадут ананансы.

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Идея приготовления гнезд из куриного фарша с ананасами опубликована на странице фудблогера Алекса Миля в Instagram. Получится очень быстро и вкусно.

Ингредиенты для котлет:

фарш (филейный) – 400 г

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

твердый сыр – 50 г

сметана – 70 г

ананасы – 150 г

Способ приготовления:

1. В тарелку выложить фарш, соль, перец и вымешать.

2. Сформировать из этой массы котлетки, которые выложить на противень, застеленный пергаментом или в мультипечь.

3. Котлеты хорошо приплюснуть.

4. Выложить на котлеты куски ананаса, далее смазать сметаной сметану, присыпать натертым сыром.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут в духовке или 18-21 минуту в мультигриле.

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