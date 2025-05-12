Куриные гнезда из фарша на обед: добавьте много твердого сыра и анансов
Из фарша на обед можно приготовить сочные мясные гнезда. Они запекаются в духовке, поэтому точно не будут жирными. Особой сочности придадут ананансы.
Идея приготовления гнезд из куриного фарша с ананасами опубликована на странице фудблогера Алекса Миля в Instagram. Получится очень быстро и вкусно.
Ингредиенты для котлет:
- фарш (филейный) – 400 г
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- твердый сыр – 50 г
- сметана – 70 г
- ананасы – 150 г
Способ приготовления:
1. В тарелку выложить фарш, соль, перец и вымешать.
2. Сформировать из этой массы котлетки, которые выложить на противень, застеленный пергаментом или в мультипечь.
3. Котлеты хорошо приплюснуть.
4. Выложить на котлеты куски ананаса, далее смазать сметаной сметану, присыпать натертым сыром.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут в духовке или 18-21 минуту в мультигриле.
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