Куриные голени легко превратить в особенное блюдо, если использовать простой маринад и приготовить ароматный соус. Мясо получается сочным внутри, а сверху имеет румяную корочку. Такой рецепт прекрасно подойдет для семейного ужина или праздничного стола. К тому же все ингредиенты доступны, а процесс приготовления не занимает много времени.

Идея приготовления сочных куриных голеней на сковороде опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 8 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

кари – 1 ч.л.

Для сливочно-чесночного соуса:

сливочное масло – 60 г

чеснок – 1-2 зубчика

пармезан – 50 г

свежая петрушка – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. На каждой куриной голени сделайте по два неглубоких надреза вдоль кости. Это поможет маринаду лучше проникнуть внутрь, а мясо приготовится более равномерно.

2. Переложите голени в форму для запекания или глубокую миску. Добавьте соевый соус, растительное масло, сушеный чеснок, соль, копчёную паприку и карри. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт специями.

3. Разогрейте духовку до 190 градусов. Запекайте голени примерно 22–25 минут, перевернув их один раз в середине приготовления. Мясо должно хорошо подрумяниться и полностью пропечься.

4. Пока курица запекается, приготовьте соус. В небольшой кастрюле или сковороде растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте измельчённый чеснок и прогрейте его около минуты, чтобы он стал ароматным. Затем снимите с огня, всыпьте мелко натертый пармезан и добавьте измельчённую петрушку. Перемешайте до однородности.

5. Готовые горячие куриные голени выложите на тарелку и сразу полейте сливочно-чесночным соусом. Подавайте блюдо сразу после приготовления с любимым гарниром или свежими овощами.

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