Куриные голени получатся хрустящими и золотистыми: в чем замариновать мясо
Из обычных куриных голенейочень легко сделать ресторанное блюдо. Для этого важно правильно разрезать эти части тушки. Также, обязательно замаринуйте и добавьте панировку.
Идея приготовления хрустящих куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- голени – 1 кг.
- соевый соус
- кукурузная крупа
- специи: соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Голени прорезать, чтобы получилась форма, похожая на бабочку.
2. Добавить соль, перец, копченую паприку, сухой чеснок и соевый соус.
3. Оставить мариноваться на 2 часа.
4. Обжарить голени с двух сторон в кукурузной крупе до золотистой корочки.
5. Выложить в форму.
6. Довести до готовности в духовом шкафу, буквально 15 минут при температуре 180 градусов.
