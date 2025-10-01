Из обычных куриных голенейочень легко сделать ресторанное блюдо. Для этого важно правильно разрезать эти части тушки. Также, обязательно замаринуйте и добавьте панировку.

Видео дня

Идея приготовления хрустящих куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

голени – 1 кг.

соевый соус

кукурузная крупа

специи: соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Голени прорезать, чтобы получилась форма, похожая на бабочку.

2. Добавить соль, перец, копченую паприку, сухой чеснок и соевый соус.

3. Оставить мариноваться на 2 часа.

4. Обжарить голени с двух сторон в кукурузной крупе до золотистой корочки.

5. Выложить в форму.

6. Довести до готовности в духовом шкафу, буквально 15 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: