Куриные голени получатся хрустящими и золотистыми: в чем замариновать мясо

Из обычных куриных голенейочень легко сделать ресторанное блюдо. Для этого важно правильно разрезать эти части тушки. Также, обязательно замаринуйте и добавьте панировку.

Идея приготовления хрустящих куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • голени – 1 кг.
  • соевый соус
  • кукурузная крупа
  • специи: соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Голени прорезать, чтобы получилась форма, похожая на бабочку.

2. Добавить соль, перец, копченую паприку, сухой чеснок и соевый соус.

3. Оставить мариноваться на 2 часа.

4. Обжарить голени с двух сторон в кукурузной крупе до золотистой корочки.

5. Выложить в форму.

6. Довести до готовности в духовом шкафу, буквально 15 минут при температуре 180 градусов.

