Вместо того, чтобы измельчать филе для котлет в фарш, значительно лучше нарезать его на кусочки. Изделия из такого мяса будут в разы сочнее и сытнее. Особенно вкусно, если добавить сверху много натертого сыра.

Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Они совсем не будут жирными, потому что запекаются в духовке.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

помидор – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана 20% – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

сыр твердый – 200 г

сушеный чеснок – 2 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и помидор нарезать на маленькие кусочки.

2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку.

3. Перемешать до однородности.

4. Выложить котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л. (если хотите сделать меньше, тогда по 1 ст.л.).

5. Выложить сверху натертый сыр и выпекать 35 минут при температуре 200*.

6. Для золотистой корочки в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.

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