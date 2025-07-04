Куриные котлеты для обеда, которые точно не будут жирными и сухими: как правильно измельчать мясо
Вместо того, чтобы измельчать филе для котлет в фарш, значительно лучше нарезать его на кусочки. Изделия из такого мяса будут в разы сочнее и сытнее. Особенно вкусно, если добавить сверху много натертого сыра.
Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Они совсем не будут жирными, потому что запекаются в духовке.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- помидор – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сметана 20% – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- сыр твердый – 200 г
- сушеный чеснок – 2 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе и помидор нарезать на маленькие кусочки.
2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку.
3. Перемешать до однородности.
4. Выложить котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л. (если хотите сделать меньше, тогда по 1 ст.л.).
5. Выложить сверху натертый сыр и выпекать 35 минут при температуре 200*.
6. Для золотистой корочки в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.
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