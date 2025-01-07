Куриные крылышки обожают практически все, независимо от того, как они были приготовлены. Тем не менее, многие хозяйки пытаются сделать их максимально похожими на продаваемые в известной сети ресторанов быстрого питания.

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А вот фудблогер Алекс Миль пошел еще дальше. В Instagram он опубликовал собственный рецепт приготовления куриных крылышек и утверждает, что такие вкусности невозможно нигде купить, а можно только приготовить самостоятельно.

Ингредиенты

Куриные крылышки – 700 гр

Прованские травы

Сушеный чеснок

Перец

Копченая паприка

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса

Сливочное масло – 20 гр

Мед – 20 гр

Лимонный сок – 1 ч.л.

Кетчуп – 3-4 ст.л.

Перец чили – 2 ч.л.

Копченая паприка – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Куриные крылья разделяем на две части по сухожилию.

2. Добавляем прованские травы, сушеный чеснок, копченую паприку, перец, вливаем масло и вымешиваем. Оставляем мариноваться на 1 час.

3. Обваливаем крылья в муке, выкладываем на пергамент и отправляем в духовку на 40-45 мин, при 180 градусах.

4. За 5 минут до окончания выпекания крылышек начинаем готовить соус. В сковороде растапливаем масло, добавляем мед, кетчуп, паприку, острый перец и лимонный сок. Вымешиваем до однородности и готовим еще 1 минуту.

5. Выключаем нагрев соуса, добавляем к нему крылья, хорошо перемешиваем и блюдо готово.

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