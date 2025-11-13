Сочные, нежные и ароматные куриные рубленые котлеты давно стали классикой домашней кухни. Но даже в привычных блюдах всегда можно найти новые вкусы. Добавив всего несколько простых ингредиентов, обычные котлеты превращаются в полноценное ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома. Такой вариант особенно понравится тем, кто любит сочетание нежного мяса, сливочной нотки и легкого овощного акцента.

Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

сметана – 4 ст. л.

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, черный перец, сухой чеснок – по вкусу

помидор – 1 шт.

сыр твердый – 70 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

2. Добавьте измельченный лук, сметану, яйцо, соль, перец и сухой чеснок.

3. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.

4. Мясную массу можно выкладывать ложкой в форме котлет или воспользоваться креманкой, чтобы придать блюду большую форму.

5. Сверху положите кружочек помидора – он сделает котлеты сочнее и придаст приятный вкус.

6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15 минут, после чего посыпьте натертым сыром и готовьте еще около 10 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.

