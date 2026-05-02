Быстрая закуска, которая выглядит эффектно и не требует сложных ингредиентов, легко станет любимым блюдом на каждый день. Куриные рулетики с беконом готовятся просто, но получаются сочными и ароматными. Такой вариант подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола. Достаточно подготовить мясо, завернуть начинку и отправить в духовку. В результате вы получите блюдо, которое точно захочется повторить.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков из лаваша на шпажках опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2-3 шт.

бекон – 150-200 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи (паприка, сушеный чеснок, итальянские травы) – по вкусу

масло – для смазывания для смазывания

Способ приготовления:

1. Подготовьте куриное филе: нарежьте его тонкими пластинами и хорошо отбейте, чтобы мясо стало мягким и равномерным.

2. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи, чтобы подчеркнуть вкус.

3. На каждый кусок выложите слайс бекона. Заверните плотные рулетики и нарежьте их на небольшие порционные кусочки. Если хотите более удобную подачу, сразу нанизывайте рулетики на шпажки.

4. Перед запеканием замочите деревянные шпажки в воде на несколько минут, чтобы они не подгорели в духовке.

5. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и слегка смажьте маслом.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте рулетики примерно 25-30 минут до румяной корочки. За это время бекон подрумянится, а куриное мясо останется сочным.

7. Подавайте горячими вместе со свежими овощами или легким соусом. Такое блюдо выглядит аппетитно, быстро готовится и подходит как для будничного меню, так и для праздничных событий.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: