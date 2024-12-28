Все мы привыкли, что курицу гриль можно приготовить только на гриле, или же приобрести в супермаркете. Однако теперь это блюдо доступно для приготовления даже в простой духовке. Всего несколько простых движений, и на вашем столе появится очень вкусное основное блюдо.

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Как правильно приготовить курицу гриль в духовке в Instagram рассказала фудблогер с ником lady.stegantseva. Оказывается, для этого не требуются дорогие ингредиенты.

Ингредиенты

Соус барбекю

Соевый соус

Соус терияки

Соль

Паприка копченая

Чеснок

Способ приготовления

1. Курицу моем и вытираем бумажными полотенцами.

2. В глубокой емкости объединяем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем.

3. Смазываем курицу маринадом и делаем надрезы. Немного соуса оставляем.

4. Выкладываем на застеленный пергаментом противень. И отправляем выпекаться при 190 градусах в течение 35 минут.

5. Вынимаем курицу и смазываем ее оставшимся соусом.

6. Выпекаем курицу еще в течение 10 минут и подаем на стол.

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