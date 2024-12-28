Курица гриль в духовке: вкусное мясное блюдо на Новый год. Рецепт
Все мы привыкли, что курицу гриль можно приготовить только на гриле, или же приобрести в супермаркете. Однако теперь это блюдо доступно для приготовления даже в простой духовке. Всего несколько простых движений, и на вашем столе появится очень вкусное основное блюдо.
Как правильно приготовить курицу гриль в духовке в Instagram рассказала фудблогер с ником lady.stegantseva. Оказывается, для этого не требуются дорогие ингредиенты.
Ингредиенты
- Соус барбекю
- Соевый соус
- Соус терияки
- Соль
- Паприка копченая
- Чеснок
Способ приготовления
1. Курицу моем и вытираем бумажными полотенцами.
2. В глубокой емкости объединяем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем.
3. Смазываем курицу маринадом и делаем надрезы. Немного соуса оставляем.
4. Выкладываем на застеленный пергаментом противень. И отправляем выпекаться при 190 градусах в течение 35 минут.
5. Вынимаем курицу и смазываем ее оставшимся соусом.
6. Выпекаем курицу еще в течение 10 минут и подаем на стол.
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